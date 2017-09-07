Из-за вспышки на Солнце ухудшилась связь в Европе и Америке

Самая мощная за последние 12 лет вспышка на Солнце привела к ухудшению связи на территории Европы и Америки. В Центре космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН) заявили, что мощность вспышки близка к максимально возможной.

«Мы оцениваем мощность вспышки как близкую к максимальной – X9.3. Она несет угрозу отказов космической техники и систем связи. Вспышка уже дала ухудшение качества связи в Европе и Америке», – сказал сотрудник института Сергей Гайдаш.

Эксперт также спрогнозировал утром 7 сентября начало магнитной бури, что влечет ухудшение самочувствия людей, страдающих хроническими заболеваниями. По словам специалиста, речь также идет о летящем от Солнца к Земле потоке протонов, способных вызвать небольшое повышение радиационного фона.

Центр космической погоды ИЗМИРАН ведет постоянное наблюдение за Солнцем, отслеживая появление на нем пятен, регистрируя вспышки и отслеживая их последствия, чтобы предупреждать структуры, отвечающие за безопасность работы космических аппаратов на орбите, другой сложной техники об опасных явлениях космической погоды.