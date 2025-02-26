В ЮАР проукраинский митинг сорвали российской песней «Сигма-бой»

Демонстранты с плакатами и флагами Украины на плечах вышли на пирс, они требовали от ЮАР и мирового сообщества осудить спецоперацию. Но вскоре к ним вышла еще одна группа людей с российскими флагами, из переносных колонок при этом звучала песня «Сигма-бой».