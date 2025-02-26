В ЮАР проукраинский митинг сорвали российской песней «Сигма-бой»
В Южноафриканской республике (ЮАР) проукраинский митинг был сорван песней «Сигма-бой». О произошедшем сообщило издание Independent Online.
Демонстранты с плакатами и флагами Украины на плечах вышли на пирс, они требовали от ЮАР и мирового сообщества осудить спецоперацию. Но вскоре к ним вышла еще одна группа людей с российскими флагами, из переносных колонок при этом звучала песня «Сигма-бой».
Сообщается, что после этого в ситуацию вмешалась полиция с целью не допустить прямой конфронтации.
7 февраля на Украине российскую песню «Сигма бой» назвали элементом «информационной войны». Трек стал вирусным в TikTok, YouTube и Spotify, привлекая молодежь со всего мира. В Центре противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решили, что Россия использует музыку в качестве «инструмента мягкой силы», создавая «позитивный образ страны среди молодежи».