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На Украине назвали российскую песню «Сигма бой» элементом «информационной войны»

Ведомости

Российская детская песня «Сигма бой» является «частью широкой информационной войны». Такую оценку сделали в Центре противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.

«Песня “Сигма бой” стала вирусной в TikTok, YouTube и Spotify, привлекая внимание молодежи всего мира. На первый взгляд обычный трендовый трек, но на самом деле это часть более широкой информационной войны», – говорится в сообщении.

В центре считают, что Россия использует музыку «как инструмент мягкой силы, закрепляя через нее свои повествования и культурное влияние», создавая с помощью подобных композиций «позитивный образ страны среди молодежи».

«Это не новая тактика – в 2000-х подобную роль выполняли группы “Тату” и “Глюкоза”, которые через музыку создавали привлекательный образ России», – отметили в ведомстве. Образ «сигма-человека» продвигает среди молодежи «культ сильной руки» и «идею доминирования, маскулинности и пренебрежения к слабым», считают в украинском центре.

Мем «сигма» появился в глобальном интернете еще до написания песни российских детских блогеров Betsy и Марии Янковской «Сигма бой». «Сигма» – шуточный психотип самодостаточного человека, преимущественно мужчины, который идет наперекор обществу и социальным нормам. Тренд стал популярным в TikTok еще в 2021 г.

Песню «Сигма бой» критиковали и в Европе. В частности, с критикой выступила член Европарламента Нэла Риль во время заседания в декабре 2024 г. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 31 января заявила, что высказывания западных политиков о детской песне являются безумием и «клинической русофобией».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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