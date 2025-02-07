На Украине назвали российскую песню «Сигма бой» элементом «информационной войны»
Российская детская песня «Сигма бой» является «частью широкой информационной войны». Такую оценку сделали в Центре противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.
«Песня “Сигма бой” стала вирусной в TikTok, YouTube и Spotify, привлекая внимание молодежи всего мира. На первый взгляд обычный трендовый трек, но на самом деле это часть более широкой информационной войны», – говорится в сообщении.
В центре считают, что Россия использует музыку «как инструмент мягкой силы, закрепляя через нее свои повествования и культурное влияние», создавая с помощью подобных композиций «позитивный образ страны среди молодежи».
«Это не новая тактика – в 2000-х подобную роль выполняли группы “Тату” и “Глюкоза”, которые через музыку создавали привлекательный образ России», – отметили в ведомстве. Образ «сигма-человека» продвигает среди молодежи «культ сильной руки» и «идею доминирования, маскулинности и пренебрежения к слабым», считают в украинском центре.
Мем «сигма» появился в глобальном интернете еще до написания песни российских детских блогеров Betsy и Марии Янковской «Сигма бой». «Сигма» – шуточный психотип самодостаточного человека, преимущественно мужчины, который идет наперекор обществу и социальным нормам. Тренд стал популярным в TikTok еще в 2021 г.
Песню «Сигма бой» критиковали и в Европе. В частности, с критикой выступила член Европарламента Нэла Риль во время заседания в декабре 2024 г. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 31 января заявила, что высказывания западных политиков о детской песне являются безумием и «клинической русофобией».