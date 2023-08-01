Газета
Политика

Депутаты внесли в Раду законопроект о штрафах за русские песни в общественных местах

Ведомости

Группа депутатов внесла в Верховную Раду Украины законопроект о запрете публичного использования русскоязычных песен в общественных местах и наказании за нарушение этих положений. Это следует из электронной базы украинского парламента.

Законопроектом предлагается дополнить ст. 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях положениями, которые устанавливают штраф от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов граждан за исполнение и демонстрацию в заведениях торговли, общепита, сферы услуг музыкальных фонограмм, клипов и др., распространение которых запрещено. За повторное нарушение предлагается установить штраф от 1000 до 1500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Ранее по теме: На Украине вступил в силу закон о запрете российской музыки

В пояснительной записке говорится, что основной целью поправок является обеспечение действенных мер влияния на объекты торговли, общепита и сферы услуг, которые не соблюдают ограничения в сфере поддержки национального музыкального продукта.

В документе отмечается, что в июне 2022 г. на Украине был принят закон об ограничении публичного использования российского музыкального продукта, так как произведения могут влиять на сепаратистские настроения населения и делать привлекательной российскую культуру. При этом ст. 15 Закона Украины «О культуре» была дополнена пунктом, запрещающим распространение на Украине произведений граждан России.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

У органов местного самоуправления есть право ограничивать использование русскоязычного культурного продукта на своих территориях, как например, сделал Киевский горсовет, наложив мораторий на публичное использование таких произведений на территории Киева. В пояснительной записке отмечается, что есть случаи игнорирования этого запрета или же исполняются произведения, авторами которых являются лица из «списка людей, создающих угрозу» Украине. «Наказания за такие действия действующее законодательство не содержит», – говорится в документе.

В июне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете ввоза в страну книг из России и Белоруссии. С начала 2023 г. также введен запрет на издательство и распространение книг авторства россиян.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных