Депутаты внесли в Раду законопроект о штрафах за русские песни в общественных местах
Группа депутатов внесла в Верховную Раду Украины законопроект о запрете публичного использования русскоязычных песен в общественных местах и наказании за нарушение этих положений. Это следует из электронной базы украинского парламента.
Законопроектом предлагается дополнить ст. 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях положениями, которые устанавливают штраф от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов граждан за исполнение и демонстрацию в заведениях торговли, общепита, сферы услуг музыкальных фонограмм, клипов и др., распространение которых запрещено. За повторное нарушение предлагается установить штраф от 1000 до 1500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
В пояснительной записке говорится, что основной целью поправок является обеспечение действенных мер влияния на объекты торговли, общепита и сферы услуг, которые не соблюдают ограничения в сфере поддержки национального музыкального продукта.
В документе отмечается, что в июне 2022 г. на Украине был принят закон об ограничении публичного использования российского музыкального продукта, так как произведения могут влиять на сепаратистские настроения населения и делать привлекательной российскую культуру. При этом ст. 15 Закона Украины «О культуре» была дополнена пунктом, запрещающим распространение на Украине произведений граждан России.
У органов местного самоуправления есть право ограничивать использование русскоязычного культурного продукта на своих территориях, как например, сделал Киевский горсовет, наложив мораторий на публичное использование таких произведений на территории Киева. В пояснительной записке отмечается, что есть случаи игнорирования этого запрета или же исполняются произведения, авторами которых являются лица из «списка людей, создающих угрозу» Украине. «Наказания за такие действия действующее законодательство не содержит», – говорится в документе.
В июне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете ввоза в страну книг из России и Белоруссии. С начала 2023 г. также введен запрет на издательство и распространение книг авторства россиян.