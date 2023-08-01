Депутаты внесли в Раду законопроект о штрафах за русские песни в общественных местах

У органов местного самоуправления есть право ограничивать использование русскоязычного культурного продукта на своих территориях, как например, сделал Киевский горсовет, наложив мораторий на публичное использование таких произведений на территории Киева. В пояснительной записке отмечается, что есть случаи игнорирования этого запрета или же исполняются произведения, авторами которых являются лица из «списка людей, создающих угрозу» Украине. «Наказания за такие действия действующее законодательство не содержит», – говорится в документе.