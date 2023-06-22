Зеленский подписал закон о запрете ввоза книг из России и Белоруссии на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете ввоза в страну книг из России и Белоруссии, сообщил сам президент у себя в Telegram-канале.
«Текст закона был направлен институтам ЕС для дополнительной оценки того, могут ли отдельные нормы закона повлиять на выполнение обязательств в части защиты прав меньшинств, в частности языковых, в контексте рекомендации заключения Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС», – добавил Зеленский.
В середине мая на сайте украинского лидера была зарегистрирована петиция с просьбой ввести запрет на ввоз и распространение издательской продукции из РФ и Белоруссии, она набрала нужные для рассмотрения президентом 25 000 голосов. При этом 20 июня он заявил, что «в существующей редакции закон не отвечает нормам и стандартам ЕС в сфере прав человека», и поддержал предложение МИДа наложить на него вето.
Кроме того, применить право вето предложило и министерство юстиции Украины. По оценкам ведомства, заложенные в нем нормы по ввозу и распространению издательской продукции на русском языке будут иметь «признаки несоответствия ч. 3 ст. 10 и ч. 2 ст. 24 Конституции Украины».
Летом 2022 г. Верховная рада приняла закон, запрещающий распространение и ввоз книг из России. С начала 2023 г. также введен запрет на издательство и распространение книг авторства россиян.