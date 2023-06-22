Зеленский подписал закон о запрете ввоза книг из России и Белоруссии на Украину

В середине мая на сайте украинского лидера была зарегистрирована петиция с просьбой ввести запрет на ввоз и распространение издательской продукции из РФ и Белоруссии, она набрала нужные для рассмотрения президентом 25 000 голосов. При этом 20 июня он заявил, что «в существующей редакции закон не отвечает нормам и стандартам ЕС в сфере прав человека», и поддержал предложение МИДа наложить на него вето.