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Зеленский подписал закон о запрете ввоза книг из России и Белоруссии на Украину

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете ввоза в страну книг из России и Белоруссии, сообщил сам президент у себя в Telegram-канале.

«Текст закона был направлен институтам ЕС для дополнительной оценки того, могут ли отдельные нормы закона повлиять на выполнение обязательств в части защиты прав меньшинств, в частности языковых, в контексте рекомендации заключения Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС», – добавил Зеленский.

В середине мая на сайте украинского лидера была зарегистрирована петиция с просьбой ввести запрет на ввоз и распространение издательской продукции из РФ и Белоруссии, она набрала нужные для рассмотрения президентом 25 000 голосов. При этом 20 июня он заявил, что «в существующей редакции закон не отвечает нормам и стандартам ЕС в сфере прав человека», и поддержал предложение МИДа наложить на него вето.

Кроме того, применить право вето предложило и министерство юстиции Украины. По оценкам ведомства, заложенные в нем нормы по ввозу и распространению издательской продукции на русском языке будут иметь «признаки несоответствия ч. 3 ст. 10 и ч. 2 ст. 24 Конституции Украины».

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Летом 2022 г. Верховная рада приняла закон, запрещающий распространение и ввоз книг из России. С начала 2023 г. также введен запрет на издательство и распространение книг авторства россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных