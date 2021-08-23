Зеленский подписал указ о блокировке «Ведомостей» на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о блокировке доступа к веб-ресурсам «Ростелекома», а также нескольких российских СМИ. Документ опубликован на сайте украинского президента.
В указе говорится, что блокировка вводится в отношении 12 компаний, в числе которых оказался издатель газеты «Ведомости» — АО «Бизнес ньюс медиа». Кроме того, под ограничения попали еще два российских СМИ — газета «Московский комсомолец» и «Версия».
Санкции также вводятся в отношении АО «ТРК-3», Фонда изучения исторической перспективы, Ассоциации благотворительной помощи «Взаимопомощь», компаний «Новинфо», «Наше завтра», «Лайт-принт», «Народные новости», информационное агентство «Анна-ньюс».
В июне Зеленский подписал указ о санкциях в отношении ряда крупных российских СМИ — «Россия 24», НТВ, «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-планета».
В марте Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения СНБО о введении санкций против 23 россиян и 81 российской организации. В начале апреля президент Украины утвердил санкции против еще 77 российских предприятий, а также Россотрудничества. В мае Зеленский также объявлял о бессрочном продлении масштабных санкций против более 600 российских физлиц. В их число вошли глава Крыма Сергей Аксенов и главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.