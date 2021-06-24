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Зеленский расширил санкции в отношении России

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые и продлил ряд прежних санкций в отношении России. Ограничения продлили в отношении нескольких российских банков и платежных систем, а также ввели против ряда СМИ, трех авиакомпаний, ряда бизнесменов и чиновников. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы украинского государства. 

В числе банков, против которых продлены введенные в 2015 г. и продленные в 2018 г. санкции — ВТБ, Сбербанк, Банк Москвы, Газпромбанк, Банк Москвы, «Россия», госкорпорация ВЭБ.РФ, центробанки непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, платежные системы MoneyTo, BLIZKO, ANELIK, «Колибри» и другие (всего 55 финансовых организаций). Срок продления санкций — три года. Согласно ограничениям, продлевается блокировка активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, запрет участия в приватизации, аренде госимущества, остановка финансовых операций и так далее.

Кроме того, введены санкции против ряда крупных российских СМИ («Россия 24», НТВ, «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-планета») и трех авиакомпаний («Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Россия»).

Также ограничения вводятся против главы «Ростеха» Сергея Чемезова, главы правления «Газпрома» Алексея Миллера, президента — председателя правления ВТБ Андрея Костина, бизнесменов Олега Дерипаски, Игоря, Аркадия и Романа Ротенбергов.

Киев также заявил, что намерен обратиться к Евросоюзу и США с просьбой поддержать введенные и продленные санкции.

18 июня Зеленский заявил, что Украина введет санкции в отношении Чемезова и, предположительно, заместителя председателя совета директоров производителя титана «ВСМПО-Ависма» Михаила Шелкова (их имена тогда были указаны инициалами). В то же время Совет национальной безопасности (СНБО) Украины в тот день подтвердил введение санкций против российского бизнесмена Павла Фукса и украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

В марте Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения СНБО о введении санкций против 23 россиян и 81 российской организации. В начале апреля президент украины утвердил санкции против еще 77 российских предприятий, а также Россотрудничества. В мае Зеленский также объявлял о бессрочном продлении масштабных санкций против более 600 российских физилиц. В их число вошли глава Крыма Сергей Аксенов и главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ранее по теме: Зеленский объявил о введении санкций против Чемезова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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