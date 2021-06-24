Зеленский расширил санкции в отношении России
Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые и продлил ряд прежних санкций в отношении России. Ограничения продлили в отношении нескольких российских банков и платежных систем, а также ввели против ряда СМИ, трех авиакомпаний, ряда бизнесменов и чиновников. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы украинского государства.
В числе банков, против которых продлены введенные в 2015 г. и продленные в 2018 г. санкции — ВТБ, Сбербанк, Банк Москвы, Газпромбанк, Банк Москвы, «Россия», госкорпорация ВЭБ.РФ, центробанки непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, платежные системы MoneyTo, BLIZKO, ANELIK, «Колибри» и другие (всего 55 финансовых организаций). Срок продления санкций — три года. Согласно ограничениям, продлевается блокировка активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, запрет участия в приватизации, аренде госимущества, остановка финансовых операций и так далее.
Кроме того, введены санкции против ряда крупных российских СМИ («Россия 24», НТВ, «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-планета») и трех авиакомпаний («Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Россия»).
Также ограничения вводятся против главы «Ростеха» Сергея Чемезова, главы правления «Газпрома» Алексея Миллера, президента — председателя правления ВТБ Андрея Костина, бизнесменов Олега Дерипаски, Игоря, Аркадия и Романа Ротенбергов.
Киев также заявил, что намерен обратиться к Евросоюзу и США с просьбой поддержать введенные и продленные санкции.
18 июня Зеленский заявил, что Украина введет санкции в отношении Чемезова и, предположительно, заместителя председателя совета директоров производителя титана «ВСМПО-Ависма» Михаила Шелкова (их имена тогда были указаны инициалами). В то же время Совет национальной безопасности (СНБО) Украины в тот день подтвердил введение санкций против российского бизнесмена Павла Фукса и украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.
В марте Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения СНБО о введении санкций против 23 россиян и 81 российской организации. В начале апреля президент украины утвердил санкции против еще 77 российских предприятий, а также Россотрудничества. В мае Зеленский также объявлял о бессрочном продлении масштабных санкций против более 600 российских физилиц. В их число вошли глава Крыма Сергей Аксенов и главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.