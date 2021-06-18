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Зеленский объявил о введении санкций против Чемезова

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкций против ряда лиц. Предположительно это глава «Ростеха» Сергея Чемезов и заместитель председателя совета директоров производителя титана «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков (их имена указаны инициалами). Также уже подтверждено введение санкций против российского бизнесмена Павла Фукса и украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

«По предложению Службы безопасности Украины принято решение о применении санкций в отношении Фирташа Д. В., Фукса П. Я., Чемезова С. В., Шелкова М. Е», — написал Зеленский в своем Facebook. Основания для введения ограничений в отношении этих лиц и занимаемые ими должности украинский лидер в посте в соцсети не привел.

Ранее сегодня Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщил, что ввел полный пакет санкций против ряда лиц, Фирташа и Фукса, но о решении в отношении Чемезова в заявлении органа не упоминалось.

В конце мая текущего года Зеленский уже объявлял о бессрочном продлении масштабных санкций против более 600 российских физилиц. В их число входят глава Крыма Сергей Аксенов и главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Также на три года ограничения вводятся в отношении свыше 130 компаний, в том числе телекомпании НТВ, «Первого канала», ВГТРК, телерадиокомпании «Звезда», ТНТ, «Москва медиа», МИА «Россия сегодня», РЕН ТВ, МИЦ «Известия», газеты «Московский комсомолец».

До этого, в начале апреля Зеленский ввел в действие решение СНБО об очередных антироссийских санкциях. Под ограничениями оказались 77 российских предприятий, а также Россотрудничество. Месяцем ранее Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения СНБО о введении санкций против 23 россиян и 81 российской организации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных