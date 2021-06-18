Зеленский объявил о введении санкций против Чемезова

«По предложению Службы безопасности Украины принято решение о применении санкций в отношении Фирташа Д. В., Фукса П. Я., Чемезова С. В., Шелкова М. Е», — написал Зеленский в своем Facebook. Основания для введения ограничений в отношении этих лиц и занимаемые ими должности украинский лидер в посте в соцсети не привел.