ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Ставрополе
В Ставрополе сотрудники силовых структур предотвратили серию терактов, планировавшихся по указанию куратора с Украины. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.
По информации силовиков, теракты планировал гражданин одной из стран Центральной Азии. Он был сторонником украинского военизированного объединения, признанного в РФ террористической организацией.
В ФСБ отмечают, что фигурант собирался совершить нападения при помощи бутылок с зажигательной смесью на главные управления МВД, МЧС, военный комиссариат, военный госпиталь региона и администрацию Промышленного района Ставрополя. Мужчина провел разведку территорий и закупил нужные химические вещества.
«После совершения терактов планировал выехать на Украину и вступить в ряды ВСУ», – пояснили в ФСБ.
Подозреваемый задержан. У него дома изъяли подготовленные бутылки с зажигательной смесью.
Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 1 от 30, п «а» ч. 2 ст. 205 «Террористический акт» УК РФ. По этой статье грозит до 12 лет лишения свободы.
21 февраля сообщалось, что восемь россиян получили от 16 до 22 лет лишения свободы за теракты и диверсии. Молодые люди по заданиям спецслужб Украины поджигали объекты транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций. В ФСБ поясняли, что часть фигурантов откликались на объявления о «быстром заработке».