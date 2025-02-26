ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Ставрополе

21 февраля сообщалось, что восемь россиян получили от 16 до 22 лет лишения свободы за теракты и диверсии. Молодые люди по заданиям спецслужб Украины поджигали объекты транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций. В ФСБ поясняли, что часть фигурантов откликались на объявления о «быстром заработке».