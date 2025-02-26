Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Ставрополе

Ведомости

В Ставрополе сотрудники силовых структур предотвратили серию терактов, планировавшихся по указанию куратора с Украины. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

По информации силовиков, теракты планировал гражданин одной из стран Центральной Азии. Он был сторонником украинского военизированного объединения, признанного в РФ террористической организацией.

В ФСБ отмечают, что фигурант собирался совершить нападения при помощи бутылок с зажигательной смесью на главные управления МВД, МЧС, военный комиссариат, военный госпиталь региона и администрацию Промышленного района Ставрополя. Мужчина провел разведку территорий и закупил нужные химические вещества.

«После совершения терактов планировал выехать на Украину и вступить в ряды ВСУ», – пояснили в ФСБ.

Подозреваемый задержан. У него дома изъяли подготовленные бутылки с зажигательной смесью.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 1 от 30, п «а» ч. 2 ст. 205 «Террористический акт» УК РФ. По этой статье грозит до 12 лет лишения свободы.

21 февраля сообщалось, что восемь россиян получили от 16 до 22 лет лишения свободы за теракты и диверсии. Молодые люди по заданиям спецслужб Украины поджигали объекты транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций. В ФСБ поясняли, что часть фигурантов откликались на объявления о «быстром заработке».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных