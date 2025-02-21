Восемь россиян получили от 16 до 22 лет лишения свободы за теракты и диверсии

12 февраля глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что 1-й Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил граждан Украины Александра Майструку и Эдуарда Усатенко к 23 годам лишения свободы (для каждого) по делу о подрыве и минировании опор линий электропередачи возле атомных станций в Ленинградской и Тверской областях. Мужчины признаны виновными в обучении диверсионной деятельности, контрабанде, перевозке и хранении оружия и взрывчатки, а также в совершении теракта, диверсии и попытке их совершения.