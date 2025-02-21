Восемь россиян получили от 16 до 22 лет лишения свободы за теракты и диверсии
Восемь граждан России были приговорены к длительным срокам лишения свободы за ряд преступлений, в том числе диверсии по заданиям украинских спецслужб. Сотрудники ФСБ также предотвратили совершение фигурантами терактов в местах дислокации воинских формирований, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ России.
Речь идет о Дмитрии Демидчике 1997 г. р., Алексее Григорьеве 1997 г. р., Максиме Москалеве 1994 г. р., Егоре Ермакове 2004 г. р., Виктории Голушко 2001 г. р., Ильи Фомичеве 2005 г. р., Эдуарде Гладких 1999 г. р. и Сергее Чернооком 1994 г. р. Их преступная деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ в Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областях и Краснодарском крае. Молодые люди по заданиям спецслужб Украины подожгли объекты транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций.
ФСБ сообщает, что спецслужбы Украины связывались с фигурантами посредством мессенджеров WhatsApp и Telegram, а также различных открытых интернет-площадок, на которых публиковались объявления о так называемом «быстром заработке».
Россияне признаны виновными в теракте (ст. 205 УК РФ), организации деятельности террористической организации (ст. 205.5 УК РФ), диверсии (ст. 281 УК РФ), организации диверсионного сообщества и участии в нем (ст. 281.3 УК РФ), незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ), незаконном изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 223.1 УК РФ), госизмене (ст.275 УК РФ). Они приговорены к лишению свободы на сроки от 16 до 22 лет с отбыванием от трех до пяти лет наказания в тюрьме.
19 февраля в службе внешней разведки (СВР) сообщили, что Украина может провести серию терактов против диппредставительств России в Европе. Цель терактов – срыв переговоров по мирному урегулированию конфликта, отметили в СВР. Было отмечено, что в Европе фиксируют нежелание Украины идти на договоренности с РФ, если будут требоваться «чрезмерные уступки».
12 февраля глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что 1-й Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил граждан Украины Александра Майструку и Эдуарда Усатенко к 23 годам лишения свободы (для каждого) по делу о подрыве и минировании опор линий электропередачи возле атомных станций в Ленинградской и Тверской областях. Мужчины признаны виновными в обучении диверсионной деятельности, контрабанде, перевозке и хранении оружия и взрывчатки, а также в совершении теракта, диверсии и попытке их совершения.