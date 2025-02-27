Самолет МЧС России забрал из Абхазии восемь нуждающихся в медпомощи пациентов

В начале февраля аэропорт Сухума принял первый после более чем 30-летнего перерыва рейс из Москвы. 26 февраля первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выразил уверенность в том, что 1 мая может быть запущено регулярное авиасообщение с Абхазией. Он уточнил, что работоспособность всех систем воздушной гавани была проверена во время первого тестового рейса.