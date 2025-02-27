Самолет МЧС России забрал из Абхазии восемь нуждающихся в медпомощи пациентов
Самолет МЧС России забрал из аэропорта Сухума восемь пациентов, включая троих детей, которые нуждаются в высокотехнологичной медицинской помощи. Об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности министра здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба.
«Двое из троих детей, которые отправляются в Москву, это те, кто прошел диспансеризацию. У них были выявлены заболевания, лечение которых в Абхазии невозможно», – уточнил он (цитата по «РИА Новости»).
Пациенты отправятся на лечение в московские клиники. Подобная акция проходит впервые и при личном контроле министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Бутба отметил, что перед отправкой пациентов в Россию при поддержке Минздрава РФ в республиканской больнице был открыт центр телемедицины. С помощью связи с российскими врачами были принято соответствующее решение.
В начале февраля аэропорт Сухума принял первый после более чем 30-летнего перерыва рейс из Москвы. 26 февраля первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выразил уверенность в том, что 1 мая может быть запущено регулярное авиасообщение с Абхазией. Он уточнил, что работоспособность всех систем воздушной гавани была проверена во время первого тестового рейса.