Полковник МВД покончил с собой в здании управления по борьбе с коррупцией
В здании Главного управления по борьбе с экономической преступностью и коррупции МВД России в Москве было обнаружено тело полковника Евгения Головатого, сообщает «Коммерсантъ».
По информации издания, Головатый покончил с собой в служебном кабине. Сообщается, что органами следственного комитета (СК) РФ проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
«Коммерсантъ» сообщает, что Головатый был заместителем начальника управления «П», которое борется с преступностью на крупных промышленных предприятиях.
Как стало позже известно изданию, смерть наступила около 8:30 по мск. По данным источников «Коммерсанта», инцидент произошел через несколько минут после того, как полковник пришел на службу. Коллеги погибшего обнаружили его уже мертвым.
Сейчас идет проверка двух версий причин произошедшего, который связаны со служебными или семейными неурядицами.
4 февраля стало известно, что глава Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелии Артур Пряхин покончил с собой. По данным источника, его тело нашли по адресу: набережная Варкауса, 1А в Петрозаводске. По этому адресу находится Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелии.