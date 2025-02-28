Среди задержанных при подготовке теракта против митрополита Тихона оказался его экс-помощник

Фигуранты на допросе признались, что еще в середине 2024 г. их завербовал один из сотрудников главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины для подготовки физического устранения митрополита. В конце 2024 г. исполнителям планировавшегося теракта через тайник было передано СВУ. Теракт, по данным ФСБ, планировали осуществить во время нахождения митрополита в Москве.