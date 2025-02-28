Среди задержанных при подготовке теракта против митрополита Тихона оказался его экс-помощник
Сотрудники ФСБ задержали по делу о подготовке теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова) украинца Дениса Поповича, который оказался бывшим помощником архиерея. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Попович рассказал, что кураторы поставили перед ним задачу следить за Шевкуновым под угрозой расправы над близкими родственниками. Впоследствии Попович должен был найти себе союзника и получить взрывчатку. «Мы должны были заложить ее в жилом помещении митрополита в Сретенском монастыре в Москве», – признался он оперативникам.
В отношении Поповича и его сообщника Никиты Ивановича возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств, фигуранты уже арестованы, уточнили в ЦОС ФСБ.
Утром 28 февраля стало известно о задержании украинца и россиянина, подозреваемых в подготовке теракта против митрополита Тихона. Задержанных, как установили в ФСБ, завербовали через мессенджер Telegram. В ходе обысков у них изъято самодельное взрывное устройство (СВУ) и два поддельных паспорта граждан Украины с измененными установочными данными и их фотографиями.
Фигуранты на допросе признались, что еще в середине 2024 г. их завербовал один из сотрудников главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины для подготовки физического устранения митрополита. В конце 2024 г. исполнителям планировавшегося теракта через тайник было передано СВУ. Теракт, по данным ФСБ, планировали осуществить во время нахождения митрополита в Москве.