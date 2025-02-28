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Среди задержанных при подготовке теракта против митрополита Тихона оказался его экс-помощник

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали по делу о подготовке теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова) украинца Дениса Поповича, который оказался бывшим помощником архиерея. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Попович рассказал, что кураторы поставили перед ним задачу следить за Шевкуновым под угрозой расправы над близкими родственниками. Впоследствии Попович должен был найти себе союзника и получить взрывчатку. «Мы должны были заложить ее в жилом помещении митрополита в Сретенском монастыре в Москве», – признался он оперативникам.

В отношении Поповича и его сообщника Никиты Ивановича возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств, фигуранты уже арестованы, уточнили в ЦОС ФСБ.

Утром 28 февраля стало известно о задержании украинца и россиянина, подозреваемых в подготовке теракта против митрополита Тихона. Задержанных, как установили в ФСБ, завербовали через мессенджер Telegram. В ходе обысков у них изъято самодельное взрывное устройство (СВУ) и два поддельных паспорта граждан Украины с измененными установочными данными и их фотографиями.

Фигуранты на допросе признались, что еще в середине 2024 г. их завербовал один из сотрудников главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины для подготовки физического устранения митрополита. В конце 2024 г. исполнителям планировавшегося теракта через тайник было передано СВУ. Теракт, по данным ФСБ, планировали осуществить во время нахождения митрополита в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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