СК РФ возбудил уголовные дела после нападений в день выборов в Абхазии
Следственный комитет России возбудил нескольких уголовных дел, в том числе по статье о терроризме, после нападений на граждан России, имеющих также абхазское гражданство. Об этм сообщается в Telegram-канале ведомства.
По данным ведомства, инциденты произошли 1 марта во время второго тура президентских выборов в Абхазии и последующего подсчета голосов. Следователи зафиксировали «несколько фактов угроз жизни, воспрепятствования волеизъявлению, в частности путем порчи урн с бюллетенями».
Ранее «РИА Новости» со ссылкой на МВД Абхазии сообщало, что группа из вооруженных людей напала на избирательный участок в Гагрском районе. Нападавшие повредили урну с бюллетенями и скрылись.
В СК РФ заявили, что часть подозреваемых задержана. Среди них – Нурик Смыр, который был ранен при задержании и сейчас находится в больнице.