Космический аппарат Blue Ghost совершил посадку на Луну

Blue Ghost был выведен на орбиту Земли 15 января с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX в рамках миссии Ghost Riders in the Sky совместно с лунным посадочным аппаратом Resilience японской компании ispace. С тех пор оба аппарата были на орбите Земли, готовясь к переходу к Луне. 9 февраля Blue Ghost выполнил коррекцию траектории, чтобы уточнить курс и продолжить путь к лунной орбите. 11 февраля аппарат двигался к Луне после того, как его двигатели были включены для выхода из орбиты Земли.