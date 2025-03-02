Космический аппарат Blue Ghost совершил посадку на Луну
Лунный космический аппарат Blue Ghost производства американской компании Firefly Aerospace совершил посадку на Луну. Трансляцию посадки вело Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) на своем сайте.
Прилунение произошло в 03:34 по времени Восточного побережья США (11:34 мск). Ожидается, что модуль проработает на Луне 14 дней.
Blue Ghost был выведен на орбиту Земли 15 января с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX в рамках миссии Ghost Riders in the Sky совместно с лунным посадочным аппаратом Resilience японской компании ispace. С тех пор оба аппарата были на орбите Земли, готовясь к переходу к Луне. 9 февраля Blue Ghost выполнил коррекцию траектории, чтобы уточнить курс и продолжить путь к лунной орбите. 11 февраля аппарат двигался к Луне после того, как его двигатели были включены для выхода из орбиты Земли.
Blue Ghost отправился к Луне в рамках программы NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS), соединяющей коммерчески разработанные посадочные аппараты с научными полезными нагрузками NASA для исследований Луны. Научные задачи аппарата включают бурение в поверхностных слоях Луны, сбор образцов и др.