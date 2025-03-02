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Космический аппарат Blue Ghost совершил посадку на Луну

Ведомости

Лунный космический аппарат Blue Ghost производства американской компании Firefly Aerospace совершил посадку на Луну. Трансляцию посадки вело Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) на своем сайте.

Прилунение произошло в 03:34 по времени Восточного побережья США (11:34 мск). Ожидается, что модуль проработает на Луне 14 дней.

Blue Ghost был выведен на орбиту Земли 15 января с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX в рамках миссии Ghost Riders in the Sky совместно с лунным посадочным аппаратом Resilience японской компании ispace. С тех пор оба аппарата были на орбите Земли, готовясь к переходу к Луне. 9 февраля Blue Ghost выполнил коррекцию траектории, чтобы уточнить курс и продолжить путь к лунной орбите. 11 февраля аппарат двигался к Луне после того, как его двигатели были включены для выхода из орбиты Земли.

Blue Ghost отправился к Луне в рамках программы NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS), соединяющей коммерчески разработанные посадочные аппараты с научными полезными нагрузками NASA для исследований Луны. Научные задачи аппарата включают бурение в поверхностных слоях Луны, сбор образцов и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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