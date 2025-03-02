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Red Wings объяснила нехватку мест на рейсе из Тбилиси в Москву

Ведомости

Авиакомпания Red Wings отправила на рейс из Тбилиси в Москву самолет меньшей вместимости в связи с необходимостью замены воздушного судна, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика. Ранее стало известно, что на рейс 2 марта не смогли попасть около 50 пассажиров.

Самолет рейса WZ-560 должен быть вылететь из Грузии в российскую столицу в 13:40 (12:40 мск). В авиакомпании сообщили, что оставшиеся в Тбилиси пассажиры могут вернуть деньги за билеты без комиссии и штрафов, переоформить их на другие даты или вылететь из других городов Грузии.

«В связи с необходимостью замены воздушного судна авиакомпания была вынуждена скорректировать план полетов и по маршруту рейса WZ-560 было направлено воздушное судно меньшей вместимости. Авиакомпания организовала в оперативном порядке оповещение пассажиров рейса WZ-560 по контактам, указанным в бронировании», – пояснили в пресс-службе.

«РИА Новости» ранее в тот же день сообщило со ссылкой на аэропорт Тбилиси, что вылететь в Россию рейсом Red Wings не смогли около 50 человек. Telegram-канал Mash писал о «более 20» застрявших в аэропорту россиянах. Пассажиры сообщили, что самолет поменяли «за два часа до вылета», поэтому многим не хватило места, говорится в публикации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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