Red Wings объяснила нехватку мест на рейсе из Тбилиси в Москву
Авиакомпания Red Wings отправила на рейс из Тбилиси в Москву самолет меньшей вместимости в связи с необходимостью замены воздушного судна, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика. Ранее стало известно, что на рейс 2 марта не смогли попасть около 50 пассажиров.
Самолет рейса WZ-560 должен быть вылететь из Грузии в российскую столицу в 13:40 (12:40 мск). В авиакомпании сообщили, что оставшиеся в Тбилиси пассажиры могут вернуть деньги за билеты без комиссии и штрафов, переоформить их на другие даты или вылететь из других городов Грузии.
«В связи с необходимостью замены воздушного судна авиакомпания была вынуждена скорректировать план полетов и по маршруту рейса WZ-560 было направлено воздушное судно меньшей вместимости. Авиакомпания организовала в оперативном порядке оповещение пассажиров рейса WZ-560 по контактам, указанным в бронировании», – пояснили в пресс-службе.
«РИА Новости» ранее в тот же день сообщило со ссылкой на аэропорт Тбилиси, что вылететь в Россию рейсом Red Wings не смогли около 50 человек. Telegram-канал Mash писал о «более 20» застрявших в аэропорту россиянах. Пассажиры сообщили, что самолет поменяли «за два часа до вылета», поэтому многим не хватило места, говорится в публикации.