Red Wings объяснила нехватку мест на рейсе из Тбилиси в Москву

«РИА Новости» ранее в тот же день сообщило со ссылкой на аэропорт Тбилиси, что вылететь в Россию рейсом Red Wings не смогли около 50 человек. Telegram-канал Mash писал о «более 20» застрявших в аэропорту россиянах. Пассажиры сообщили, что самолет поменяли «за два часа до вылета», поэтому многим не хватило места, говорится в публикации.