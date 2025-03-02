В Дагестане опровергли сообщения об ухудшении состояния Меликова

24 февраля в Новгородской области опровергли сообщение о смерти и. о. губернатора Александра Дронова, распространившееся по соцсетям. Об этом заявил руководитель пресс-службы главы региона Николай Шестаков. Оказалось, что неизвестные создали фейковый телеролик с ложной информацией о смерти чиновника. До этого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о фейках по поводу его смерти. По его словам, украинские ресурсы в интернете начали распространять фейковые новости о том, что он якобы совершил суицид.