В Дагестане опровергли сообщения об ухудшении состояния Меликова
Провокации и вбросы в отношении главы Дагестана Сергея Меликова продолжаются, у него достаточно врагов, говорится в Telegram-канале администрации главы Дагестана. По данным ТАСС, ранее в социальных сетях появились сообщения, что Меликову якобы стало плохо и его спецбортом МЧС России доставили в Москву.
В администрации главы региона отметили, что речь идет об «откровенной провокации», которая «не стоит опровержения». Подробности вбросов там не уточнили, но добавили, что Меликов вылетел в командировку в Москву, где проведет встречи с членами федерального правительства, в том числе по вопросам энерго- и газоснабжения в рамках реализации поручений президента.
«Кроме того, глава Дагестана в своих поездках никогда не пользуется спецбортами МЧС. Вчера после заседания Совбеза, как и обычно, он вылетел в Москву регулярным рейсом «Аэрофлота», чему были свидетелями все его попутчики», – пояснили в администрации.
24 февраля в Новгородской области опровергли сообщение о смерти и. о. губернатора Александра Дронова, распространившееся по соцсетям. Об этом заявил руководитель пресс-службы главы региона Николай Шестаков. Оказалось, что неизвестные создали фейковый телеролик с ложной информацией о смерти чиновника. До этого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о фейках по поводу его смерти. По его словам, украинские ресурсы в интернете начали распространять фейковые новости о том, что он якобы совершил суицид.