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В Дагестане опровергли сообщения об ухудшении состояния Меликова

Ведомости

Провокации и вбросы в отношении главы Дагестана Сергея Меликова продолжаются, у него достаточно врагов, говорится в Telegram-канале администрации главы Дагестана. По данным ТАСС, ранее в социальных сетях появились сообщения, что Меликову якобы стало плохо и его спецбортом МЧС России доставили в Москву.

В администрации главы региона отметили, что речь идет об «откровенной провокации», которая «не стоит опровержения». Подробности вбросов там не уточнили, но добавили, что Меликов вылетел в командировку в Москву, где проведет встречи с членами федерального правительства, в том числе по вопросам энерго- и газоснабжения в рамках реализации поручений президента.

«Кроме того, глава Дагестана в своих поездках никогда не пользуется спецбортами МЧС. Вчера после заседания Совбеза, как и обычно, он вылетел в Москву регулярным рейсом «Аэрофлота», чему были свидетелями все его попутчики», – пояснили в администрации.

24 февраля в Новгородской области опровергли сообщение о смерти и. о. губернатора Александра Дронова, распространившееся по соцсетям. Об этом заявил руководитель пресс-службы главы региона Николай Шестаков. Оказалось, что неизвестные создали фейковый телеролик с ложной информацией о смерти чиновника. До этого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о фейках по поводу его смерти. По его словам, украинские ресурсы в интернете начали распространять фейковые новости о том, что он якобы совершил суицид.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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