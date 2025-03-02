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Умер трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев

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Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев скончался в возрасте 49 лет, сообщил ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

«Мне позвонили 10 минут назад и сообщили, что такая беда. В голове не укладывается. Мы должны были завтра лететь вместе», – сказал он.

Заслуженный мастер спорта России Сайтиев был победителем Олимпийских игр 1996, 2004 и 2008 гг. в весовой категории до 74 кг. Спортсмен также был шестикратным чемпионом мира, шестикратным чемпионом Европы и четырехкратным чемпионом России. В 2016 г. был избран депутатом Государственной думы VII созыва.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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