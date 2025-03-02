Умер трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев
Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев скончался в возрасте 49 лет, сообщил ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
«Мне позвонили 10 минут назад и сообщили, что такая беда. В голове не укладывается. Мы должны были завтра лететь вместе», – сказал он.
Заслуженный мастер спорта России Сайтиев был победителем Олимпийских игр 1996, 2004 и 2008 гг. в весовой категории до 74 кг. Спортсмен также был шестикратным чемпионом мира, шестикратным чемпионом Европы и четырехкратным чемпионом России. В 2016 г. был избран депутатом Государственной думы VII созыва.