Умер трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев

Заслуженный мастер спорта России Сайтиев был победителем Олимпийских игр 1996, 2004 и 2008 гг. в весовой категории до 74 кг. Спортсмен также был шестикратным чемпионом мира, шестикратным чемпионом Европы и четырехкратным чемпионом России. В 2016 г. был избран депутатом Государственной думы VII созыва.