МЧС проверит систему оповещения по всей России 5 марта
В регионах России 5 марта пройдет плановая проверка систем оповещения населения. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
В ведомстве предупредили, что проверка будет сопровождаться запуском электросирен и громкоговорителей, а также замещением эфира общероссийских обязательных теле- и радиоканалов. Таким образом специалисты дважды в год проверяют работоспособность систем, предназначенных для своевременного оповещения населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
«МЧС России призывает граждан не волноваться и сохранять спокойствие», – сказано в сообщении.
В последний раз такая проверка проводилась 2 октября 2024 г. Еще одна проверка прошла 6 марта прошлого года. Тогда системы оповещения проверяли в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров.