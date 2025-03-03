МЧС проверит систему оповещения по всей России 5 марта

В ведомстве предупредили, что проверка будет сопровождаться запуском электросирен и громкоговорителей, а также замещением эфира общероссийских обязательных теле- и радиоканалов. Таким образом специалисты дважды в год проверяют работоспособность систем, предназначенных для своевременного оповещения населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.