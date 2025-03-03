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В АТОР опровергли сообщения о росте заболеваемости денге во Вьетнаме

Ведомости

Информация о сообщениях про рост заболеваемости вирусом денге, выпущенных якобы от имени властей Вьетнама, не соответствует действительности. На сайте минздрава страны с начала 2025 г. нет соответствующих предупреждений, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Центр по контролю и профилактике заболеваний Хошимина (HCDC) предупредил о риске ранней сезонной вспышки лихорадки денге в 2025 г., ожидая более раннего пика заболеваемости по сравнению с 2024 г. Власти усилили меры контроля, включая мониторинг, обработку случаев, контроль переносчиков инфекции и зонирование территорий повышенного риска.

С 17 по 23 февраля в Хошимине выявлено 351 случай лихорадки денге, что на 21,2% ниже среднего уровня за предшествующие четыре недели. С начала 2025 г. в городе зарегистрировано 3815 случаев заболевания.

3 марта Telegram-канал Shot выпустил сообщение о якобы вспышке денге в Тайланде. В частности, туристы начали болеть лихорадкой на острове Панган и Самуи. Посольство РФ в Таиланде и российское генеральное консульство на Пхукете не получали информации о заболевании россиян вирусом денге, передают ТАСС.

Днем ранее АТОР опровергла информацию о вспышке заболевания денге на Бали. Туроператоры не получали жалоб от своих клиентов. Роспотребнадзор отслеживает сообщения о случаях заражения лихорадкой денге среди россиян, побывавших на Бали, и не видит оснований для возникновения эпидемии.

Лихорадка денге – это острое вирусное заболевание, которое характеризуется болями в суставах и мышцах, высокой температурой, сыпью и увеличением лимфатических узлов. На 5–6-й день болезни на теле появляется пятнистая зудящая сыпь, сначала на груди и плечах, а затем на туловище, ногах и руках. Переносчиками вируса являются женские особи комаров. Лихорадка денге может передаваться от человека к человеку только через кровь.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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