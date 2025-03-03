В АТОР опровергли сообщения о росте заболеваемости денге во Вьетнаме

Лихорадка денге – это острое вирусное заболевание, которое характеризуется болями в суставах и мышцах, высокой температурой, сыпью и увеличением лимфатических узлов. На 5–6-й день болезни на теле появляется пятнистая зудящая сыпь, сначала на груди и плечах, а затем на туловище, ногах и руках. Переносчиками вируса являются женские особи комаров. Лихорадка денге может передаваться от человека к человеку только через кровь.