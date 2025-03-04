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Сергей Жуков попросил суд о запрете блокировок фильма «Руки вверх!»

Ведомости

В иске, поданном в арбитражный суд Москвы, продюсер «Руки вверх!» Сергей Жуков попросил о запрете для ООО «Издательство "Джем"» и ООО «Компания Топ7» добиваться блокировок байопика о группе на различных онлайн-площадках, сообщили в суде «РИА Новости».

Представители истца рассказали, что после съемок картины ООО «Издательство Джем» и ООО «Компания Топ7» обращались в Роскомнадзор и суды с требованиями заблокировать сначала тизеры к фильму, а потом и сам фильм на онлайн-площадках, ссылаясь на то, что им принадлежат смежные права на фонограммы использованных в нем песен. Но юристы подчеркивают, что фонограммы, которые использовались в фильме, были записаны Жуковым специально для съемок.

В декабре 2024 г. «Ведомости» писали, что Жуков совместно с ООО «Первое музыкальное издательство» направил официальное обращение в Верховный суд России и к председателю Следственного комитета Александру Бастыркину из-за попыток блокировки фильма «Руки вверх!», якобы предпринимаемых гендиректором музыкального издательства «Джем» Андреем Черкасовым «и аффилированными с ним лицами».

В обращениях Жукова указано, что причиной действий Черкасова от имени новой компании, по его мнению, стало уголовное дело о самоуправстве (ч. 1 ст. 330 УК РФ), возбужденное московской полицией в ноябре 2024 г. В частности, это связано с подделкой документов, якобы подтверждающих права издательства «Джем» на песни группы «Руки вверх!».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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