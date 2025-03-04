Сергей Жуков попросил суд о запрете блокировок фильма «Руки вверх!»
В иске, поданном в арбитражный суд Москвы, продюсер «Руки вверх!» Сергей Жуков попросил о запрете для ООО «Издательство "Джем"» и ООО «Компания Топ7» добиваться блокировок байопика о группе на различных онлайн-площадках, сообщили в суде «РИА Новости».
Представители истца рассказали, что после съемок картины ООО «Издательство Джем» и ООО «Компания Топ7» обращались в Роскомнадзор и суды с требованиями заблокировать сначала тизеры к фильму, а потом и сам фильм на онлайн-площадках, ссылаясь на то, что им принадлежат смежные права на фонограммы использованных в нем песен. Но юристы подчеркивают, что фонограммы, которые использовались в фильме, были записаны Жуковым специально для съемок.
В декабре 2024 г. «Ведомости» писали, что Жуков совместно с ООО «Первое музыкальное издательство» направил официальное обращение в Верховный суд России и к председателю Следственного комитета Александру Бастыркину из-за попыток блокировки фильма «Руки вверх!», якобы предпринимаемых гендиректором музыкального издательства «Джем» Андреем Черкасовым «и аффилированными с ним лицами».
В обращениях Жукова указано, что причиной действий Черкасова от имени новой компании, по его мнению, стало уголовное дело о самоуправстве (ч. 1 ст. 330 УК РФ), возбужденное московской полицией в ноябре 2024 г. В частности, это связано с подделкой документов, якобы подтверждающих права издательства «Джем» на песни группы «Руки вверх!».