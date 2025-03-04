Сергей Жуков попросил суд о запрете блокировок фильма «Руки вверх!»

Представители истца рассказали, что после съемок картины ООО «Издательство Джем» и ООО «Компания Топ7» обращались в Роскомнадзор и суды с требованиями заблокировать сначала тизеры к фильму, а потом и сам фильм на онлайн-площадках, ссылаясь на то, что им принадлежат смежные права на фонограммы использованных в нем песен. Но юристы подчеркивают, что фонограммы, которые использовались в фильме, были записаны Жуковым специально для съемок.