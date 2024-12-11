Сергей Жуков пожаловался Бастрыкину на гендиректора издательства «Джем»Андрей Черкасов не является правообладателем песен группы «Руки вверх», подчеркнул он
Автор, продюсер и солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков совместно с ООО «Первое музыкальное издательство» направил официальное обращение (есть в распоряжении «Ведомостей») в Верховный суд России и к председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастыркину из-за попыток блокировки фильма «Руки вверх!», предпринимаемых гендиректором музыкального издательства «Джем» Андреем Черкасовым «и аффилированными с ним лицами». Представитель Жукова подтвердил «Ведомостям» направление обращения указанным адресатам.
Обращение также адресовано руководителям онлайн-платформ «Кинопоиск», «Иви», Start, Premier, «ВК» и «Оkkо».
В документе отмечено, что Черкасов пытается заблокировать фильм «Руки вверх!» на платформах «Иви», Start, Premier и «Оkkо». Авторы обращения отмечают, что с 3 декабря 2024 г. начали находить на сайте Московского горсуда определения о блокировке страниц, где размещен фильм, по инициативе ООО «Компания Топ7». Согласно утверждениям заявителей, фирма была образована 25 декабря 2013 г. Черкасовым и его женой, индивидуальным предпринимателем Ю.С. Палийчук. С октября 2021 г. супруга Черкасова является единственным владельцем компании, и именно она подписывает в адрес площадок претензии, заявляя, что является правообладателем песен группы «Руки вверх!». «Компания Топ7» и «Джем», как указано в обращении, располагаются в одном помещении.
При этом «Компания Топ7» требует от платформ выплатить ей крупные суммы компенсаций за якобы нарушение исключительных прав. Например, от «Кинопоиска» компания потребовала 10 млн руб.
Жуков ранее уже подал в Арбитражный суд Москвы три иска к издательству «Джем» о признании за собой прав на произведения, исполнения и фонограммы, заседания назначены на январь 2025 г. Черкасов и аффилированные с ним лица, как говорится в обращении, не имеют права что-либо блокировать до вступления в законную силу решений по указанным делам.
В обращении Жукова в Верховный суд и Бастрыкину указано, что причиной действий Черкасова от имени новой компании стало уголовное дело о самоуправстве (ч. 1 ст. 330 УК РФ), возбужденное московской полицией 20 ноября 2024 г. В частности, это связано с подделкой документов, якобы подтверждающих права издательства «Джем» на песни группы «Руки вверх!». Потерпевшими по делу проходят Сергей Жуков и музыкант Алексей Потехин. Кроме того, 25 ноября было возбуждено аналогичное дело: основанием для него стала подделка правоустанавливающих документов на фонограммы композитора Вячеслава Добрынина, которые впоследствии были предоставлены Мосгорсуду.
6 декабря «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что Роскомнадзор начал рассылать уведомления онлайн-кинотеатрам с требованием удалить из их каталогов фильм «Руки вверх!». По словам собеседников, мера была принята в связи с определениями Московского городского суда от 3–5 декабря. В каждом из них были удовлетворены требования ООО «Компания Топ7» о наложении предварительных обеспечительных мер на фонограммы песен группы «Руки вверх!» – «Чужие губы», «Крошка моя», «Песенка», «Ну, где же вы, девчонки», «Лишь о тебе мечтая» и др., которые использовались в одноименном фильме и его трейлере.