Сергей Жуков пожаловался Бастрыкину на гендиректора издательства «Джем»

6 декабря «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что Роскомнадзор начал рассылать уведомления онлайн-кинотеатрам с требованием удалить из их каталогов фильм «Руки вверх!». По словам собеседников, мера была принята в связи с определениями Московского городского суда от 3–5 декабря. В каждом из них были удовлетворены требования ООО «Компания Топ7» о наложении предварительных обеспечительных мер на фонограммы песен группы «Руки вверх!» – «Чужие губы», «Крошка моя», «Песенка», «Ну, где же вы, девчонки», «Лишь о тебе мечтая» и др., которые использовались в одноименном фильме и его трейлере.