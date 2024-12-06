Роскомнадзор потребовал у видеосервисов ограничить доступ к фильму «Руки вверх!»Это связано с решением суда о наложении обеспечительных мер на фонограммы песен группы
Роскомнадзор начал направлять онлайн-кинотеатрам уведомления о необходимости удалить из их каталогов фильм «Руки вверх!», рассказали «Ведомостям» четыре собеседника в крупных видеосервисах. Причиной таких действий службы, как уточнили они, стали определения Могорсуда от 3–5 декабря. В каждом из них суд удовлетворил требования ООО «Компания Топ7» о наложении предварительных обеспечительных мер на фонограммы песен группы «Руки вверх!» – «Чужие губы», «Крошка моя», «Песенка», «Ну, где же вы, девчонки», «Лишь о тебе мечтая» и др., используемых в составе одноименного фильма и его трейлера, следует из материалов дела. Все решения были приняты по ссылкам на каждом из видеосервисов, где размещены фильм и трейлер, в отдельности.
6 ноября Роскомнадзор на основании определений Мосгорсуда направил четырем онлайн-кинотеатрам уведомления об удалении указанных фонограмм песен в составе фильма «Руки вверх!», рассказал «Ведомостям» представитель службы.
Представители «Кинопоиска» и Start подтвердили получение уведомления от РКН и отметили, что оно будет исполнено.
«Мы будем действовать согласно требованиям закона и ограничим доступ к фильму по ссылке в установленные законом сроки и в установленном порядке. Однако с учетом документов, которые есть в нашем распоряжении от правообладателей фильма, мы считаем, что жалобы истца некорректны», – заявил представитель Start.
«Ведомости» направили запросы в «Иви», Premier, Okko.
Единственным владельцем ООО «Компания Топ 7» является Юлия Палийчук, следует из данных ЕГРЮЛ. Связаться с компанией и ее владельцем не удалось.
Музыкальный блокбастер «Руки вверх!» о популярной группе вышел в прокат 10 октября. Среди его создателей – Yellow, Black and White, «Руки вверх! Продакшн» и др. При бюджете в 390 млн руб., 200 млн руб. из которых на безвозвратной основе выделил Фонд кино, фильм (по данным на 6 декабря) собрал в прокате 965,4 млн руб. В конце ноября кинолента вышла на видеосервисах.
Ранее права на произведения «Руки вверх!» на протяжении трех лет отстаивало в суде музыкальное издательство «Джем». В июне 2022 г. Мосгорсуд удовлетворил требования издательства к Google LLC и постановил запретить американской компании размещать и распространять на сайте и в мобильном приложении YouТube Music (принадлежит Google) такие хиты «Руки вверх!», как «Крошка моя», «Чужие губы» и др. Как указано в решении суда, права издательству передал некий гражданин М.А.И. Как поясняла ранее «Ведомостям» юрист, представляющий интересы «Руки вверх!», речь идет о бывшем продюсере группы «Руки вверх!» Андрее Маликове. В июле – августе 2024 г. три иска к «Джему» подал в Арбитражный суд г. Москвы один из основателей и солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков. Через суд Жуков требовал признать признать исключительные права на музыку, тексты и фонограммы таких популярных песен «Руки вверх!», как «Малыш», «Студент», «История любви», «Крошка моя», «Чужие губы» и др.
В фильме «Руки вверх!» на законных основаниях используются все песни, для которых были заключены все необходимые договоры с реальными правообладателями – «Первым музыкальным издательством» и студией «Союз», которым принадлежат права на творчество Сергея Жукова, заявил «Ведомостям» генеральный продюсер Yellow, Black and White Денис Жалинский: «Более того, все фонограммы, использованные в фильме, также были написаны Сергеем Жуковым и принадлежат его авторству. Любая блокировка нашего контента неправомерна. Мы подали ответные иски, в том числе возбуждено уголовное дело по факту незаконного использования исключительных прав Сергея Жукова и блокировки нашего контента».
В ноябре 2024 г. МВД России по району Хамовники г. Москвы действительно возбудило уголовное дело по факту незаконного использования исключительных прав на фонограммы песен группы «Руки вверх!». Копия постановления о его возбуждении есть в распоряжении «Ведомостей». «Неустановленное лицо», как уточняется в документе, в частности, составило «фиктивные документы, якобы подтверждающие, в том числе, наличие прав ООО «Издательство Джем» на фонограммы песен, исполняемых группой «Руки вверх!». На основании этих документов интернет-платформам «направляются требования о блокировке рекламного ролика фильма «Руки вверх!» и оказывается давление на кинопроизводителей в части блокировки кинопоказа фильма», указано там же. Материальный ущерб Сергею Жукову в рамках всех перечисленных действий оценивается в 13,4 млн руб., следует из постановления.
После возбуждения уголовного дела интернет-платформы начали получать претензии от некой «Компании Топ7», говорит гендиректор юридической компании IPCodex Наталья Полианчик (представляет интересы Жукова в суде): «Налицо цель убрать фильм со всех площадок».