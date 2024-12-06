Роскомнадзор потребовал у видеосервисов ограничить доступ к фильму «Руки вверх!»

Ранее права на произведения «Руки вверх!» на протяжении трех лет отстаивало в суде музыкальное издательство «Джем». В июне 2022 г. Мосгорсуд удовлетворил требования издательства к Google LLC и постановил запретить американской компании размещать и распространять на сайте и в мобильном приложении YouТube Music (принадлежит Google) такие хиты «Руки вверх!», как «Крошка моя», «Чужие губы» и др. Как указано в решении суда, права издательству передал некий гражданин М.А.И. Как поясняла ранее «Ведомостям» юрист, представляющий интересы «Руки вверх!», речь идет о бывшем продюсере группы «Руки вверх!» Андрее Маликове. В июле – августе 2024 г. три иска к «Джему» подал в Арбитражный суд г. Москвы один из основателей и солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков. Через суд Жуков требовал признать признать исключительные права на музыку, тексты и фонограммы таких популярных песен «Руки вверх!», как «Малыш», «Студент», «История любви», «Крошка моя», «Чужие губы» и др.