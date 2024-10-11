Газета
Телеграм
Подкаст
/ Мнения

«Руки Вверх!»: лишь о себе мечтая

Кинобиография популярнейшей поп-группы смотрится как история лирического героя их песен
Николай Корнацкий , критик

В 2018 г. посреди тура Сергея Жукова (сам Жуков) срочно госпитализируют с острой болью в животе. И пока врач (Леонид Ярмольник снова в халате, как в «Мастере и Маргарите») пытается разобраться, в чем дело, певец перебирает в памяти свою жизнь. Мальчик из Димитровграда (в детстве Жукова играет его сын – Энджел) хочет сочинять песни и собирать стадионы, но в него никто не верит. Даже любимый дядя-меломан иронизирует по поводу его первых опытов («Пока не Beatles!»), но подбадривает и даже дарит модную косуху с плеча. Эта косуха придаст парню уверенности в себе – и заряда хватит на всю оставшуюся карьеру. «Ты же колхозник, чего ты о себе возомнил» – эту фразу певец услышит еще не раз, но никогда не будет сомневаться в себе.

В 1993-м в самарском офисе радио «Европа плюс» 18-летний радиоведущий Сергей Жуков (теперь это уже актер Влад Прохоров из сериала «Закрыть гештальт») подружился с диджеем Алексеем Потехиным (первая большая роль Ильи Руся). Они сойдутся на почве общей любви к жанру евродэнс и образуют коллектив, который впоследствии получит название «Руки Вверх!». А дальше все как в классических музыкальных биографиях: стадионы, ушлые продюсеры, фанатки-сталкеры. Некоторую специфику вносит исторический фон – расстрел Белого дома, дефолт, братки.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных