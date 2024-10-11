«Руки Вверх!»: лишь о себе мечтая

В 2018 г. посреди тура Сергея Жукова (сам Жуков) срочно госпитализируют с острой болью в животе. И пока врач (Леонид Ярмольник снова в халате, как в «Мастере и Маргарите») пытается разобраться, в чем дело, певец перебирает в памяти свою жизнь. Мальчик из Димитровграда (в детстве Жукова играет его сын – Энджел) хочет сочинять песни и собирать стадионы, но в него никто не верит. Даже любимый дядя-меломан иронизирует по поводу его первых опытов («Пока не Beatles!»), но подбадривает и даже дарит модную косуху с плеча. Эта косуха придаст парню уверенности в себе – и заряда хватит на всю оставшуюся карьеру. «Ты же колхозник, чего ты о себе возомнил» – эту фразу певец услышит еще не раз, но никогда не будет сомневаться в себе.