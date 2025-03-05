Суд в РФ приговорил британца к 19 годам заключения за наемничество и теракт
Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Курске приговорил 22-летнего гражданина Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона к 19 годам лишения свободы. Он осужден по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 359 УК (теракт и наемничество в период вооруженного конфликта). Об этом сообщила пресс-служба курских судов.
Первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть – в колонии строгого режима. Суд установил, что в середине ноября 2024 г. Андерсон в составе вооруженного формирования незаконно пересек российскую границу и попал на территорию Курской области, где участники формирования совершали «преступные действия против мирного населения».
Процесс проходил в закрытом режиме. Сторона обвинения требовала назначить по совокупности преступлений наказание в виде 20 лет лишения свободы, из них семь лет в тюрьме, оставшийся срок – в ИК строгого режима. В суде был также допрошен боец ВСУ, служивший в одном подразделении с Андерсоном. Обвиняемый признал свою вину, сообщил суд, добавив, что Андерсон согласился принять участие в вооруженном конфликте из-за денежного вознаграждения. Приговор в законную силу не вступил.
Андерсон стал одним из первых иностранцев, взятых в плен российскими военными после вторжения ВСУ в Курскую область и обвиняемых в наемничестве. Видео с его допросом в ноябре прошлого года было опубликовано в СМИ, где молодой человек сообщил, что служил в армии Великобритании с 2019 по 2023 г., а затем решил присоединиться к иностранному легиону.