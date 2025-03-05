Суд в РФ приговорил британца к 19 годам заключения за наемничество и теракт

Андерсон стал одним из первых иностранцев, взятых в плен российскими военными после вторжения ВСУ в Курскую область и обвиняемых в наемничестве. Видео с его допросом в ноябре прошлого года было опубликовано в СМИ, где молодой человек сообщил, что служил в армии Великобритании с 2019 по 2023 г., а затем решил присоединиться к иностранному легиону.