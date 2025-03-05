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Суд в РФ приговорил британца к 19 годам заключения за наемничество и теракт

Ведомости

Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Курске приговорил 22-летнего гражданина Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона к 19 годам лишения свободы. Он осужден по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 359 УК (теракт и наемничество в период вооруженного конфликта). Об этом сообщила пресс-служба курских судов.

Первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть – в колонии строгого режима. Суд установил, что в середине ноября 2024 г. Андерсон в составе вооруженного формирования незаконно пересек российскую границу и попал на территорию Курской области, где участники формирования совершали «преступные действия против мирного населения».

Процесс проходил в закрытом режиме. Сторона обвинения требовала назначить по совокупности преступлений наказание в виде 20 лет лишения свободы, из них семь лет в тюрьме, оставшийся срок – в ИК строгого режима. В суде был также допрошен боец ВСУ, служивший в одном подразделении с Андерсоном. Обвиняемый признал свою вину, сообщил суд, добавив, что Андерсон согласился принять участие в вооруженном конфликте из-за денежного вознаграждения. Приговор в законную силу не вступил.

Андерсон стал одним из первых иностранцев, взятых в плен российскими военными после вторжения ВСУ в Курскую область и обвиняемых в наемничестве. Видео с его допросом в ноябре прошлого года было опубликовано в СМИ, где молодой человек сообщил, что служил в армии Великобритании с 2019 по 2023 г., а затем решил присоединиться к иностранному легиону.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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