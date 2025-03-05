Мишустин заявил о провале попыток Запада лишить российских женщин цветов

В мае 2024 г. на тот момент кандидат на пост министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что Минсельхоз и Минэкономразвития рассматривают возможность ограничения ввоза цветов из недружественных стран. До этого, 13 февраля 2024 г., Россельхознадзор пообещал усилить контроль за импортом эквадорских и нидерландских роз из Евросоюза из-за большого количества нарушений фитосанитарных требований.