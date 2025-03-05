Мишустин заявил о провале попыток Запада лишить российских женщин цветов
Санкционное давление на цветоводческую отрасль не лишило российских женщин цветов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе визита на цветоводческое предприятие в Подмосковье.
«Наших женщин западными санкциями хотели лишить цветов, но им это не удалось сделать», – сказал он (цитата по ТАСС).
Мишустин при этом подтвердил, что санкционное давление на отрасль цветоводства «сначала всех немного повергло в шок, потому что много закупалось», но впоследствии ограничения дали возможность нарастить собственное производство цветов.
5 марта Мишустин посетил тепличный комплекс «Подосинки» в подмосковном Дмитрове. Директор комплекса Юлия Чарышкина рассказала, что в «Подосинках» выращивают более 30 сортов роз – одноголовых и кустовых, писал ТАСС. Доля популярных у покупателей кустовых составляет 30% и продолжает увеличиваться.
В мае 2024 г. на тот момент кандидат на пост министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что Минсельхоз и Минэкономразвития рассматривают возможность ограничения ввоза цветов из недружественных стран. До этого, 13 февраля 2024 г., Россельхознадзор пообещал усилить контроль за импортом эквадорских и нидерландских роз из Евросоюза из-за большого количества нарушений фитосанитарных требований.