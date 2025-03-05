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Арбитражный суд признал незаконным запрет ФАС на ввод препарата фармкомпании «Аксельфарм»

Ведомости

Арбитражный суд г. Москвы признал незаконным решение и предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о прекращении ввода в гражданский оборот дженерика противоопухолевого препарата «Акситиниб» фармкомпании «Аксельфарм», следует из решения суда в картотеке арбитражных дел.

Суд также постановил взыскать с ФАС госпошлину в размере 50 000 руб. Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

«Ведомости» направили запрос в ФАС, будет ли служба обжаловать решение суда.

Препарат соответствует требованиям российского законодательства и имеет необходимые разрешительные документы: регудостоверение № ЛП-№(003110)-(РГ-RU) и патент на изобретение ЕА 047009 от 27.05.2024 (выдан Евразийским патентным ведомством), говорится в сообщении «Аксельфарм». «Акситиниб продолжит обращение на российском фармацевтическом рынке», – сказано там же.

25 октября 2024 г. ФАС признала фармкомпанию «Аксельфарм» нарушившей ст. 14.5 закона «О защите конкуренции» и, помимо прекращения ввода препарата в оборот, обязала перечислить в бюджет незаконно полученный доход в размере более 513 млн руб.

По данным службы, фармкомпания запустила в оборот дженерик противоопухолевого препарата «Акситиниб», патент которого истекает в июне 2025 г. Обладатель патента («Агурон фармасьютикалз элэлси») и импортер (ООО «Пфайзер инновации») обратились в ФАС России с заявлением о недобросовестном ведении бизнеса со стороны конкурента, не дождавшегося окончания срока действия патента.

Служба сообщала, что выпуск препарата до истечения действия патента на оригинальное лекарство является незаконным. В результате, по данным ФАС, фирма получила прибыль не только в обход поставщиков препарата, но и других фармкомпаний, ожидающих истечения данного срока.

«Акситиниб» применяется для лечения распространенного почечно-клеточного рака как терапия второй линии. Он включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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