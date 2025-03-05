Арбитражный суд признал незаконным запрет ФАС на ввод препарата фармкомпании «Аксельфарм»
Арбитражный суд г. Москвы признал незаконным решение и предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о прекращении ввода в гражданский оборот дженерика противоопухолевого препарата «Акситиниб» фармкомпании «Аксельфарм», следует из решения суда в картотеке арбитражных дел.
Суд также постановил взыскать с ФАС госпошлину в размере 50 000 руб. Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.
«Ведомости» направили запрос в ФАС, будет ли служба обжаловать решение суда.
Препарат соответствует требованиям российского законодательства и имеет необходимые разрешительные документы: регудостоверение № ЛП-№(003110)-(РГ-RU) и патент на изобретение ЕА 047009 от 27.05.2024 (выдан Евразийским патентным ведомством), говорится в сообщении «Аксельфарм». «Акситиниб продолжит обращение на российском фармацевтическом рынке», – сказано там же.
25 октября 2024 г. ФАС признала фармкомпанию «Аксельфарм» нарушившей ст. 14.5 закона «О защите конкуренции» и, помимо прекращения ввода препарата в оборот, обязала перечислить в бюджет незаконно полученный доход в размере более 513 млн руб.
По данным службы, фармкомпания запустила в оборот дженерик противоопухолевого препарата «Акситиниб», патент которого истекает в июне 2025 г. Обладатель патента («Агурон фармасьютикалз элэлси») и импортер (ООО «Пфайзер инновации») обратились в ФАС России с заявлением о недобросовестном ведении бизнеса со стороны конкурента, не дождавшегося окончания срока действия патента.
Служба сообщала, что выпуск препарата до истечения действия патента на оригинальное лекарство является незаконным. В результате, по данным ФАС, фирма получила прибыль не только в обход поставщиков препарата, но и других фармкомпаний, ожидающих истечения данного срока.
«Акситиниб» применяется для лечения распространенного почечно-клеточного рака как терапия второй линии. Он включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).