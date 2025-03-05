Арбитражный суд признал незаконным запрет ФАС на ввод препарата фармкомпании «Аксельфарм»

По данным службы, фармкомпания запустила в оборот дженерик противоопухолевого препарата «Акситиниб», патент которого истекает в июне 2025 г. Обладатель патента («Агурон фармасьютикалз элэлси») и импортер (ООО «Пфайзер инновации») обратились в ФАС России с заявлением о недобросовестном ведении бизнеса со стороны конкурента, не дождавшегося окончания срока действия патента.