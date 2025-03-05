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Умер кинорежиссер Илья Шерстобитов

Ведомости

В возрасте 48 лет ушел из жизни режиссер, сценарист, кинопродюсер Илья Шерстобитов. Об этом сообщает Институт кино и телевидения (ГИТР) на своем сайте.

Как уточняет Telegram-канал Shot, в последнее время 48-летний продюсер страдал от аритмии, чувствовал сильную усталость и испытывал проблемы с давлением. 28 февраля он вернулся домой после съемок сериала «Хоккеймен» и ему внезапно стало плохо. Сегодня стало известно, что Шерстобитов скончался в больнице.

Шерстобитов родился в Москве 11 апреля 1976 г. Он изучал экономику и управление в добывающих отраслях и металлургии в Московском политехническом университете. Затем учился на факультете журналистики МГУ, окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова и Высшие курсы сценаристов и режиссеров.

Дебютировал в кино как режиссер в 2017 г., выпустив короткометражную ленту «Шаги». Год спустя он снял фильм «Каникулы президента». Шерстобитов был продюсером более 20 фильмов и сериалов, среди них – «Вспоминая тебя», «Венец творения» и другие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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