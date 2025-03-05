Умер кинорежиссер Илья Шерстобитов

Как уточняет Telegram-канал Shot, в последнее время 48-летний продюсер страдал от аритмии, чувствовал сильную усталость и испытывал проблемы с давлением. 28 февраля он вернулся домой после съемок сериала «Хоккеймен» и ему внезапно стало плохо. Сегодня стало известно, что Шерстобитов скончался в больнице.