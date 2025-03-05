Умер кинорежиссер Илья Шерстобитов
В возрасте 48 лет ушел из жизни режиссер, сценарист, кинопродюсер Илья Шерстобитов. Об этом сообщает Институт кино и телевидения (ГИТР) на своем сайте.
Как уточняет Telegram-канал Shot, в последнее время 48-летний продюсер страдал от аритмии, чувствовал сильную усталость и испытывал проблемы с давлением. 28 февраля он вернулся домой после съемок сериала «Хоккеймен» и ему внезапно стало плохо. Сегодня стало известно, что Шерстобитов скончался в больнице.
Шерстобитов родился в Москве 11 апреля 1976 г. Он изучал экономику и управление в добывающих отраслях и металлургии в Московском политехническом университете. Затем учился на факультете журналистики МГУ, окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова и Высшие курсы сценаристов и режиссеров.
Дебютировал в кино как режиссер в 2017 г., выпустив короткометражную ленту «Шаги». Год спустя он снял фильм «Каникулы президента». Шерстобитов был продюсером более 20 фильмов и сериалов, среди них – «Вспоминая тебя», «Венец творения» и другие.