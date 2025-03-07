В аэропорту Алма-Аты задержали взявшего в заложники сотрудницу мужчину

Около 11:45 по местному времени (9:45 мск) предполагаемый пассажир отказался предъявить документы при прохождении контроля, после чего схватил сотрудницу за волосы и начал угрожать холодным оружием. Злоумышленник удерживал женщину в заложниках около семи минут, прежде чем был обезоружен. В задержании приняли участие сотрудники линейного отдела полиции и службы авиационной безопасности.