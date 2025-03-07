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В аэропорту Алма-Аты задержали взявшего в заложники сотрудницу мужчину

Ведомости

В международном аэропорту Алматы задержали мужчину, напавшего на сотрудницу службы безопасности и угрожавшего ей ножом. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани, передает «Интерфакс».

Около 11:45 по местному времени (9:45 мск) предполагаемый пассажир отказался предъявить документы при прохождении контроля, после чего схватил сотрудницу за волосы и начал угрожать холодным оружием. Злоумышленник удерживал женщину в заложниках около семи минут, прежде чем был обезоружен. В задержании приняли участие сотрудники линейного отдела полиции и службы авиационной безопасности.

Как уточняется, значительную роль в обезвреживании нападавшего сыграл другой пассажир. Он предложил обменять себя на заложницу, а затем, воспользовавшись моментом, разоружил злоумышленника, после чего его задержали правоохранители.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о происшествии. Он высоко оценил мужество гражданина, который сумел остановить нападавшего, и поручил представить его к государственной награде.

13 января в аэропорту Красноярска задержали мужчину, напавшего на другого человека с ножом. Установлено, что 40-летний подозреваемый внезапно нанес несколько ударов ножом 39-летнему мужчине. Транспортные полицейские задержали человека в течение нескольких секунд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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