В аэропорту Алма-Аты задержали взявшего в заложники сотрудницу мужчину
Около 11:45 по местному времени (9:45 мск) предполагаемый пассажир отказался предъявить документы при прохождении контроля, после чего схватил сотрудницу за волосы и начал угрожать холодным оружием. Злоумышленник удерживал женщину в заложниках около семи минут, прежде чем был обезоружен. В задержании приняли участие сотрудники линейного отдела полиции и службы авиационной безопасности.
Как уточняется, значительную роль в обезвреживании нападавшего сыграл другой пассажир. Он предложил обменять себя на заложницу, а затем, воспользовавшись моментом, разоружил злоумышленника, после чего его задержали правоохранители.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о происшествии. Он высоко оценил мужество гражданина, который сумел остановить нападавшего, и поручил представить его к государственной награде.
13 января в аэропорту Красноярска задержали мужчину, напавшего на другого человека с ножом. Установлено, что 40-летний подозреваемый внезапно нанес несколько ударов ножом 39-летнему мужчине. Транспортные полицейские задержали человека в течение нескольких секунд.