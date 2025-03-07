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В Москве подожгли дверь артиста Noize MC

Ведомости

В Москве ночью 7 марта злоумышленники подожгли дверь квартиры музыканта Noize MC (Иван Алексеев, признан в РФ иностранным агентом), сообщают «Известия». По данным газеты, поджог устроила «банда Пианиста», серийного поджигателя дверей.

Он рассказал «Известям», что поводом для поджога стало выступление музыканта в футболке с надписью «Азов (организация признана террористической и запрещена в РФ)».  Рядом с дверью в квартиру поджигатель оставил надпись: «Привет врагу и предателю Ване Noize MC от Пианиста». Соседи рассказали, что владелицей квартиры, дверь которой подожгли, является жена Алексеева.

В конце февраля стало известно о других поджогах, которые также устроил «Пианист». Он поджег дверь квартиры солиста группы «Би-2» Егора «Левы» Бортника (признан иноагентом), заявив, что это был «подарок на 23 февраля». Ранее «Рен ТВ» сообщал, что подозреваемым в поджоге может быть Петр Врублевский, сын предпринимателя Павла Врублевского. По информации телеканала, Петр курирует поджоги удаленно, а его сторонники выполняют их.

При этом с серийным поджигателем, который представляется «Пианистом», в прошлом году также разговаривали «Известия». Он говорил, что берет $1500 за поджог двери, от $2500 – за «физическое воздействие». Вероятно, речь шла о побоях. На организации заказных поджогов, по его словам, можно заработать до $20 000 в месяц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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