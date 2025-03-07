В Москве подожгли дверь артиста Noize MC

При этом с серийным поджигателем, который представляется «Пианистом», в прошлом году также разговаривали «Известия». Он говорил, что берет $1500 за поджог двери, от $2500 – за «физическое воздействие». Вероятно, речь шла о побоях. На организации заказных поджогов, по его словам, можно заработать до $20 000 в месяц.