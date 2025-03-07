В Москве подожгли дверь артиста Noize MC
В Москве ночью 7 марта злоумышленники подожгли дверь квартиры музыканта Noize MC (Иван Алексеев, признан в РФ иностранным агентом), сообщают «Известия». По данным газеты, поджог устроила «банда Пианиста», серийного поджигателя дверей.
Он рассказал «Известям», что поводом для поджога стало выступление музыканта в футболке с надписью «Азов
В конце февраля стало известно о других поджогах, которые также устроил «Пианист». Он поджег дверь квартиры солиста группы «Би-2» Егора «Левы» Бортника (признан иноагентом), заявив, что это был «подарок на 23 февраля». Ранее «Рен ТВ» сообщал, что подозреваемым в поджоге может быть Петр Врублевский, сын предпринимателя Павла Врублевского. По информации телеканала, Петр курирует поджоги удаленно, а его сторонники выполняют их.
При этом с серийным поджигателем, который представляется «Пианистом», в прошлом году также разговаривали «Известия». Он говорил, что берет $1500 за поджог двери, от $2500 – за «физическое воздействие». Вероятно, речь шла о побоях. На организации заказных поджогов, по его словам, можно заработать до $20 000 в месяц.