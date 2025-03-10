Экс-министр Улюкаев отозвал ходатайство о снятии судимости
Бывший глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев отозвал ходатайство о снятии с него судимости. Об этом сообщила пресс-секретарь Никулинского суда Москвы Мадонна Кочина, передает «Коммерсантъ».
«По согласованию с Улюкаевым принято решение об отзыве данного ходатайства», – заявила Кочина.
По ее словам, суд прекратил производство по делу. Улюкаев на заседании не присутствовал. Прокурор против прекращения производства не возражал.
Улюкаев занимал пост министра экономического развития в 2013-2016 гг. Его задержали по подозрению в получении взятки в $2 млн в ноябре 2016 г. В декабре следующего года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии строго режима и штрафу 130 млн руб.
В апреле 2022 г. Московский райсуд Твери удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении. В мае того же года экс-министр вышел на свободу.
Согласно информации на портале судов общей юрисдикции Москвы, Улюкаев в феврале 2025 г. подал ходатайство о снятии судимости. Рассмотрение заявления было назначено на 10 марта. В настоящий момент производство по ходатайству прекращено.