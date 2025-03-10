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Экс-министр Улюкаев отозвал ходатайство о снятии судимости

Ведомости

Бывший глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев отозвал ходатайство о снятии с него судимости. Об этом сообщила пресс-секретарь Никулинского суда Москвы Мадонна Кочина, передает «Коммерсантъ».

«По согласованию с Улюкаевым принято решение об отзыве данного ходатайства», – заявила Кочина.

По ее словам, суд прекратил производство по делу. Улюкаев на заседании не присутствовал. Прокурор против прекращения производства не возражал.

Улюкаев занимал пост министра экономического развития в 2013-2016 гг. Его задержали по подозрению в получении взятки в $2 млн в ноябре 2016 г. В декабре следующего года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии строго режима и штрафу 130 млн руб.

В апреле 2022 г. Московский райсуд Твери удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении. В мае того же года экс-министр вышел на свободу.

Согласно информации на портале судов общей юрисдикции Москвы, Улюкаев в феврале 2025 г. подал ходатайство о снятии судимости. Рассмотрение заявления было назначено на 10 марта. В настоящий момент производство по ходатайству прекращено.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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