Экс-министр Улюкаев отозвал ходатайство о снятии судимости

Улюкаев занимал пост министра экономического развития в 2013-2016 гг. Его задержали по подозрению в получении взятки в $2 млн в ноябре 2016 г. В декабре следующего года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии строго режима и штрафу 130 млн руб.