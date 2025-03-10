Прокуратура инициировала уголовное преследование иноагента из «Голоса» Карезиной
В отношении Инны Карезиной
Причиной стало нарушение административной ответсвенности за порядок деятельности иностранного агента, которое регулируется ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ.
Карезина находилась за пределами территории России и публиковала материалы без указания статуса иностранного агента. Материалы проверки уже направлены в следственный орган. Там будет решаться вопрос об уголовном преследовании в отношении Карезиной, следует из сообщения.
Карезина была координатором признанного иноагентом движения «Голос». В 2016 г. его ликвидировали, однако оно продолжало работу без регистрации. В 2021 г. движение внесли в новый реестр незарегистрированных организаций-иноагентов. Кроме того, его признали нежелательным на территории РФ.
8 марта МВД объявило в розыск бывшего участника телешоу «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (считается в России иноагентом). В мае 2022 г. его заочно арестовали по делу о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) из-за поста в соцсетях.