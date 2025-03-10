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Прокуратура инициировала уголовное преследование иноагента из «Голоса» Карезиной

Ведомости

В отношении Инны Карезиной (считается в России иноагентом) прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Причиной стало нарушение административной ответсвенности за порядок деятельности иностранного агента, которое регулируется ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ.

Карезина находилась за пределами территории России и публиковала материалы без указания статуса иностранного агента. Материалы проверки уже направлены в следственный орган. Там будет решаться вопрос об уголовном преследовании в отношении Карезиной, следует из сообщения.

Карезина была координатором признанного иноагентом движения «Голос». В 2016 г. его ликвидировали, однако оно продолжало работу без регистрации. В 2021 г. движение внесли в новый реестр незарегистрированных организаций-иноагентов. Кроме того, его признали нежелательным на территории РФ. 

8 марта МВД объявило в розыск бывшего участника телешоу «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (считается в России иноагентом). В мае 2022 г. его заочно арестовали по делу о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) из-за поста в соцсетях. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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