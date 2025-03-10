Прокуратура инициировала уголовное преследование иноагента из «Голоса» Карезиной

Карезина была координатором признанного иноагентом движения «Голос». В 2016 г. его ликвидировали, однако оно продолжало работу без регистрации. В 2021 г. движение внесли в новый реестр незарегистрированных организаций-иноагентов. Кроме того, его признали нежелательным на территории РФ.