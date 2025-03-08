Полиция переобъявила в розыск Ровшана Аскерова
МВД объявило в розыск бывшего участника телешоу «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (считается в России иноагентом), следует из данных на сайте ведомства.
Основанием для розыска является статья Уголовного кодекса, но не уточняется, какая именно. «Переобъявлен, ранее разыскивался... без меры пресечения», – указано в карточке Аскерова в полицейской базе розыска.
По данным «РИА Новости», против экс-знатока возбуждены три исполнительных производства, последнее из которых началось в феврале. Штрафы связаны с нарушениями требований к иностранным агентам. Из-за задолженности его счета арестовали.
Аскеров был признан иноагентом в декабре 2022 г. В мае того же года его заочно арестовали по делу о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) из-за поста в соцсетях. СК заявлял, что бывший участник «Что? Где? Когда?» опубликовал «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова». Аскеров находится за границей, в мае 2022 г. МВД объявило его в розыск.
22 января Росфинмониторинг внес Аскерова в список террористов и экстремистов.