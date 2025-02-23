«РИА Новости»: Ровшан Аскеров задолжал в России 130 000 рублей
Бывший участник телешоу «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров
По данным агентства, против экс-знатока возбуждены три исполнительных производства, последнее из которых началось в феврале 2024 г. Штрафы связаны с нарушениями требований к иностранным агентам.
Так, в сентябре 2023 года Савеловский районный суд оштрафовал Аскерова на 40 000 руб. за отсутствие специальной маркировки сообщении. Штраф в 40 000 руб. был выписан в августе 2023 г. за несвоевременную подачу отчетности. В январе 2023 г. Аскеров получил третий штраф в размере 50 000 рублей по той же категории нарушений. Из-за задолженности его счета арестовали, добавили в агентстве.
Аскеров был признан иноагентом в декабре 2022 г. В мае того же года его заочно арестовали по делу о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) из-за поста в соцсетях. СК заявлял, что бывший участник «Что? Где? Когда?» опубликовал «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова». Аскеров находится за границей, в мае 2022 г. МВД объявило его в розыск.