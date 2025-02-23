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«РИА Новости»: Ровшан Аскеров задолжал в России 130 000 рублей

Ведомости

Бывший участник телешоу «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров (считается в России иноагентом) накопил судебных долгов на сумму в 130 000 руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.

По данным агентства, против экс-знатока возбуждены три исполнительных производства, последнее из которых началось в феврале 2024 г. Штрафы связаны с нарушениями требований к иностранным агентам.

Так, в сентябре 2023 года Савеловский районный суд оштрафовал Аскерова на 40 000 руб. за отсутствие специальной маркировки сообщении. Штраф в 40 000 руб. был выписан в августе 2023 г. за несвоевременную подачу отчетности. В январе 2023 г. Аскеров получил третий штраф в размере 50 000 рублей по той же категории нарушений. Из-за задолженности его счета арестовали, добавили в агентстве.

Аскеров был признан иноагентом в декабре 2022 г. В мае того же года его заочно арестовали по делу о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) из-за поста в соцсетях. СК заявлял, что бывший участник «Что? Где? Когда?» опубликовал «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова». Аскеров находится за границей, в мае 2022 г. МВД объявило его в розыск.

22 января Росфинмониторинг внес Аскерова в список террористов и экстремистов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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