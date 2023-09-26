Суд оштрафовал экс-игрока «Что? Где? Когда?» за отсутствие маркировки иноагента
Савеловский районный суд Москвы назначил бывшему участнику телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшану Аскерову (признан в РФ иноагентом) штраф в 40 000 руб. по делу об отсутствии маркировки иноагента, сообщила пресс-служба суда, пишет «РИА Новости».
Штраф Аскерову назначен по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иноагентом без указания на то, что они произведены иноагентом), следует из карточки дела.
В августе суд назначил Аскерову административный штраф в 40 000 руб. по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предусмотренных законодательством). Из решения суда следует, что Аскеров не предоставил в Минюст в указанный срок отчет о своей деятельности.
Минюст РФ признал Ровшана Аскерова иноагентом в декабре 2022 г. В мае того же года он был заочно арестован по делу о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Поводом для возбуждения уголовного дела стал пост в соцсетях. Следственный комитет заявил, что Аскеров опубликовал «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова».
Бывший участник «Что? Где? Когда?» находится за границей. В мае 2022 г. МВД объявило его в розыск.