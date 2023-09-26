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Суд оштрафовал экс-игрока «Что? Где? Когда?» за отсутствие маркировки иноагента

Ведомости

Савеловский районный суд Москвы назначил бывшему участнику телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшану Аскерову (признан в РФ иноагентом) штраф в 40 000 руб. по делу об отсутствии маркировки иноагента, сообщила пресс-служба суда, пишет «РИА Новости».

Штраф Аскерову назначен по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иноагентом без указания на то, что они произведены иноагентом), следует из карточки дела.

В августе суд назначил Аскерову административный штраф в 40 000 руб. по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предусмотренных законодательством). Из решения суда следует, что Аскеров не предоставил в Минюст в указанный срок отчет о своей деятельности.

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Минюст РФ признал Ровшана Аскерова иноагентом в декабре 2022 г. В мае того же года он был заочно арестован по делу о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Поводом для возбуждения уголовного дела стал пост в соцсетях. Следственный комитет заявил, что Аскеров опубликовал «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова».

Бывший участник «Что? Где? Когда?» находится за границей. В мае 2022 г. МВД объявило его в розыск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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