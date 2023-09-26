Суд оштрафовал экс-игрока «Что? Где? Когда?» за отсутствие маркировки иноагента

Минюст РФ признал Ровшана Аскерова иноагентом в декабре 2022 г. В мае того же года он был заочно арестован по делу о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Поводом для возбуждения уголовного дела стал пост в соцсетях. Следственный комитет заявил, что Аскеров опубликовал «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова».