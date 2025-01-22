Росфинмониторинг внес Гозмана и Аскерова в список террористов и экстремистов

Гозман уехал из России после того, как в 2022 г. Россия начала спецоперацию на Украине. В мае того же года он был внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов. В сентябре 2022 г. после возвращения в Россию Гозмана арестовали на 15 суток по делу об отождествлении СССР с нацистской Германией в 2013 г. (ч. 1 ст. 13.48 КоАП РФ). После этого инцидента он вновь покинул страну. В конце 2023 г. стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Гозмана по статье о фейках об армии. В феврале прошлого года Гозман был заочно арестован, а в июле Гагаринский районный суд Москвы заочно приговорил его к восьми годам и шести месяцам колонии по делу о распространении фейков об армии.