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Росфинмониторинг внес Гозмана и Аскерова в список террористов и экстремистов

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Общественный деятель Леонид Гозман (считается в России иноагентом) и бывший участник телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров (считается в России иноагентом) внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из данных на сайте ведомства.

«Гозман Леонид Яковлевич, 13 июля 1950 г. р., г. Москва; Аскеров Ровшан Энвер Оглы, 4 мая 1972 г. р., г. Баку Азербайджанской ССР», – указано в перечне.

Гозман уехал из России после того, как в 2022 г. Россия начала спецоперацию на Украине. В мае того же года он был внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов. В сентябре 2022 г. после возвращения в Россию Гозмана арестовали на 15 суток по делу об отождествлении СССР с нацистской Германией в 2013 г. (ч. 1 ст. 13.48 КоАП РФ). После этого инцидента он вновь покинул страну. В конце 2023 г. стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Гозмана по статье о фейках об армии. В феврале прошлого года Гозман был заочно арестован, а в июле Гагаринский районный суд Москвы заочно приговорил его к восьми годам и шести месяцам колонии по делу о распространении фейков об армии.

Аскеров был признан иноагентом в декабре 2022 г. В мае того же года его заочно арестовали по делу о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) из-за поста в соцсетях. СК заявлял, что бывший участник «Что? Где? Когда?» опубликовал «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова». Аскеров находится за границей, в мае 2022 г. МВД объявило его в розыск. В сентябре 2023 г. Савеловский райсуд Москвы оштрафовал Аскерова на 40 000 руб. по делу об отсутствии маркировки иноагента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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