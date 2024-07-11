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Суд заочно приговорил Гозмана к 8,5 годам колонии

Ведомости

Гагаринский районный суд Москвы приговорил к восьми годам и шести месяцам колонии заочно общественного деятеля Леонида Гозмана (признан в России СМИ-иноагентом) по делу о распространении фейков об армии, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Суд признал Гозмана виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет шесть месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении.

Общественному деятелю также запретили на четыре года администрировать интернет-ресурсы.

20 февраля Гагаринский районный суд Москвы избрал меру пресечения Гозману в виде заочного ареста. Общественный деятель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).

Гозман после начавшейся в 2022 г. российской спецоперации на Украине покинул страну. В мае того же года был внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов. В сентябре 2022 г. после возвращения в Россию был арестован на 15 суток по делу об отождествлении СССР с нацистской Германией в 2013 г. (ч. 1 ст. 13.48 КоАП РФ). После этого инцидента вновь покинул страну. В конце 2023 г. стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Гозмана по статье о фейках об армии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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