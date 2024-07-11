Суд заочно приговорил Гозмана к 8,5 годам колонии
Гагаринский районный суд Москвы приговорил к восьми годам и шести месяцам колонии заочно общественного деятеля Леонида Гозмана (признан в России СМИ-иноагентом) по делу о распространении фейков об армии, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
«Суд признал Гозмана виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет шесть месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении.
Общественному деятелю также запретили на четыре года администрировать интернет-ресурсы.
20 февраля Гагаринский районный суд Москвы избрал меру пресечения Гозману в виде заочного ареста. Общественный деятель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).
Гозман после начавшейся в 2022 г. российской спецоперации на Украине покинул страну. В мае того же года был внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов. В сентябре 2022 г. после возвращения в Россию был арестован на 15 суток по делу об отождествлении СССР с нацистской Германией в 2013 г. (ч. 1 ст. 13.48 КоАП РФ). После этого инцидента вновь покинул страну. В конце 2023 г. стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Гозмана по статье о фейках об армии.