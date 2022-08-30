Леонида Гозмана арестовали на 15 суток
Оппозиционному общественному деятелю Леониду Гозману (признан в России СМИ-иноагентом) назначили административный арест на 15 суток по делу о публичном отождествлении СССР с нацистской Германией (ст. 13.48 КоАП ), сообщает «Интерфакс».
«Суд признал Леонида Гозмана виновным в совершении административного правонарушения по ст. 13.48 КоАП ("Публичное отождествление СССР с нацистской Германией") и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 дней», – сообщили в суде.
Как отмечает агентство, основанием для привлечения Гозмана к ответственности стал один его постов в соцсетях. Защита, как ожидается, обжалует приговор.
Штрафы до 5000 руб. или арест до 15 суток за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне были введены законом, подписанным президентом России Владимиром Путиным в апреле. В частности, речь идет о публичном отождествлении действий руководства, командования и военнослужащих СССР с действиями руководства и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран «оси» в ходе Второй мировой войны. Также нарушением будет считаться отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы.
Юрлицам по этой статье грозит штраф от 10 000 до 50 000 руб., должностным лицам – штраф от 2000 до 4000 руб. При повторном нарушении суммы штрафов увеличиваются, для юрлиц возможно и приостановление деятельности на срок до 90 суток.
25 июля сотрудники полиции задержали Гозмана, сообщив об объявлении политика в федеральный розыск, однако, как сообщил его адвокат Михаил Бирюков, оснований для розыска не было, так как ему не предъявили каких-либо обвинений. Позднее в тот же день Гозмана отпустили после ошибочного задержания.
Гозман работал советником Анатолия Чубайса в 1996-1998 гг., когда тот занимал пост руководителя администрации президента РФ, а затем первого вице-премьера правительства РФ. После чего он работал в РАО «ЕЭС России» все также с Чубайсом, там он занял пост советника руководителя и стал членом совета директоров. С 2008 г. работал с Чубайсом в «Роснано» (изначально «Роснанотехнологии»).
15 июля Гозман был задержан по делу, возбужденному по ст. 330.2 УК РФ «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства», писал ТАСС. Его допросили в СК в качестве подозреваемого, сообщал Бирюков. Адвокат также отметил, что дело возбудили, так как оппозиционер пропустил срок для подачи уведомления: он сделал это в 2019 г., однако должен был годом ранее.
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