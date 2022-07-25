Гозмана отпустили после ошибочного задержания

Гозман работал советником Анатолия Чубайса в 1996-1998 г., когда тот занимал пост руководителя администрации президента РФ, а затем первого вице-премьера правительства РФ. После чего он работал в РАО «ЕЭС России» все также с Чубайсом, там он занял пост советника его руководителя и стал членом совета директоров. С 2008 г. работал с Чубайсом в «Роснано» (изначально «Роснанотехнологии»).