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Гозмана отпустили после ошибочного задержания

Ведомости

Оппозиционного общественного деятеля Леонида Гозмана (признан в России СМИ-иноагентом) отпустили после ошибочного задержания по делу о двойном гражданстве, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова.

«Гозман отпущен после ошибочного задержания, вызванного тем, что по техническим причинам не был отменен его федеральный розыск по делу о двойном гражданстве», — сказал Бирюков.

Гозман работал советником Анатолия Чубайса в 1996-1998 г., когда тот занимал пост руководителя администрации президента РФ, а затем первого вице-премьера правительства РФ. После чего он работал в РАО «ЕЭС России» все также с Чубайсом, там он занял пост советника его руководителя и стал членом совета директоров. С 2008 г. работал с Чубайсом в «Роснано» (изначально «Роснанотехнологии»).

Ранее появилась информация о задержании Гозмана. Сотрудники полиции, отмечал Бирюков, сообщили об объявлении политика в федеральный розыск, однако, по его словам, оснований для розыска не было, так как ему не предъявили каких-либо обвинений. 

Это не первое задержание Гозмана, 15 июля он был задержан по делу, возбужденному по ст. 330.2 УК РФ «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства», писал ТАСС. Его допросили в СК в качестве подозреваемого, сообщал Бирюков. Адвокат также отметил, что дело возбудили, так как оппозиционер пропустил срок для подачи уведомления: он сделал это в 2019-м, однако должен был годом ранее.

6 мая Минюст России пополнил список СМИ-иноагентов, куда в том числе попал и Леонид Гозман.

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Ранее по теме: В Москве задержали объявленного в розыск Леонида Гозмана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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