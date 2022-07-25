Гозмана отпустили после ошибочного задержания
Оппозиционного общественного деятеля Леонида Гозмана (признан в России СМИ-иноагентом) отпустили после ошибочного задержания по делу о двойном гражданстве, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова.
«Гозман отпущен после ошибочного задержания, вызванного тем, что по техническим причинам не был отменен его федеральный розыск по делу о двойном гражданстве», — сказал Бирюков.
Гозман работал советником Анатолия Чубайса в 1996-1998 г., когда тот занимал пост руководителя администрации президента РФ, а затем первого вице-премьера правительства РФ. После чего он работал в РАО «ЕЭС России» все также с Чубайсом, там он занял пост советника его руководителя и стал членом совета директоров. С 2008 г. работал с Чубайсом в «Роснано» (изначально «Роснанотехнологии»).
Ранее появилась информация о задержании Гозмана. Сотрудники полиции, отмечал Бирюков, сообщили об объявлении политика в федеральный розыск, однако, по его словам, оснований для розыска не было, так как ему не предъявили каких-либо обвинений.
Это не первое задержание Гозмана, 15 июля он был задержан по делу, возбужденному по ст. 330.2 УК РФ «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства», писал ТАСС. Его допросили в СК в качестве подозреваемого, сообщал Бирюков. Адвокат также отметил, что дело возбудили, так как оппозиционер пропустил срок для подачи уведомления: он сделал это в 2019-м, однако должен был годом ранее.
6 мая Минюст России пополнил список СМИ-иноагентов, куда в том числе попал и Леонид Гозман.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.