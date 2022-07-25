В Москве задержали объявленного в розыск Леонида Гозмана
Полиция задержала в Москве оппозиционного общественного деятеля Леонида Гозмана (признан в России СМИ-иноагентом), сообщил его адвокат Михаил Бирюков «Интерфаксу».
«Леонид Гозман задержан. Сейчас мы находимся в отделении полиции», – сказал он.
Сотрудники полиции, добавил Бирюков, сообщили об объявлении Гозмана в федеральный розыск, однако, по его словам, оснований для розыска не было, так как ему не предъявили каких-либо обвинений. Как отмечает агентство, Гозмана задерживали 15 июля по подозрению в неподаче уведомления о полученном гражданстве Израиля, после допроса в СК он был отпущен.
«Гозман Леонид, 13 июля 1950 года рождения, разыскивается по статье УК РФ», – приводит выдержку ТАСС из карточки Гозмана в базе МВД.
Гозман – давний соратник одного из авторов экономических реформ Анатолия Чубайса. В 1996-1998 гг. Гозман был советником Чубайса, когда тот занимал пост руководителя администрации президента РФ, а затем первого вице-премьера правительства РФ.
После перехода Чубайса в РАО «ЕЭС России» Гозман перешел вместе с ним в энергетическую компанию – стал советником ее руководителя и членом совета директоров. С 2008 г. работал с Чубайсом в «Роснано» (сначала – «Роснанотехнологии»), занимался гуманитарными проектами госкорпорации. Кроме того, Гозман участвовал в политических проектах, которые связаны с Чубайсом, главный из которых – «Союз правых сил» (СПС). Был членом федерального политсовета СПС, а под конец существования партии – и. о. ее председателя. На базе СПС была создана партия «Правое дело», в ней Гозман также получил руководящий пост.
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