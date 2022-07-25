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В Москве задержали объявленного в розыск Леонида Гозмана

Ведомости

Полиция задержала в Москве оппозиционного общественного деятеля Леонида Гозмана (признан в России СМИ-иноагентом), сообщил его адвокат Михаил Бирюков «Интерфаксу».

«Леонид Гозман задержан. Сейчас мы находимся в отделении полиции», – сказал он.

Сотрудники полиции, добавил Бирюков, сообщили об объявлении Гозмана в федеральный розыск, однако, по его словам, оснований для розыска не было, так как ему не предъявили каких-либо обвинений. Как отмечает агентство, Гозмана задерживали 15 июля по подозрению в неподаче уведомления о полученном гражданстве Израиля, после допроса в СК он был отпущен.

«Гозман Леонид, 13 июля 1950 года рождения, разыскивается по статье УК РФ», – приводит выдержку ТАСС из карточки Гозмана в базе МВД.

Гозман – давний соратник одного из авторов экономических реформ Анатолия Чубайса. В 1996-1998 гг. Гозман был советником Чубайса, когда тот занимал пост руководителя администрации президента РФ, а затем первого вице-премьера правительства РФ.

После перехода Чубайса в РАО «ЕЭС России» Гозман перешел вместе с ним в энергетическую компанию – стал советником ее руководителя и членом совета директоров. С 2008 г. работал с Чубайсом в «Роснано» (сначала – «Роснанотехнологии»), занимался гуманитарными проектами госкорпорации. Кроме того, Гозман участвовал в политических проектах, которые связаны с Чубайсом, главный из которых – «Союз правых сил» (СПС). Был членом федерального политсовета СПС, а под конец существования партии – и. о. ее председателя. На базе СПС была создана партия «Правое дело», в ней Гозман также получил руководящий пост.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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