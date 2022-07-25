В Москве задержали объявленного в розыск Леонида Гозмана

После перехода Чубайса в РАО «ЕЭС России» Гозман перешел вместе с ним в энергетическую компанию – стал советником ее руководителя и членом совета директоров. С 2008 г. работал с Чубайсом в «Роснано» (сначала – «Роснанотехнологии»), занимался гуманитарными проектами госкорпорации. Кроме того, Гозман участвовал в политических проектах, которые связаны с Чубайсом, главный из которых – «Союз правых сил» (СПС). Был членом федерального политсовета СПС, а под конец существования партии – и. о. ее председателя. На базе СПС была создана партия «Правое дело», в ней Гозман также получил руководящий пост.