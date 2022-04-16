Путин подписал закон о штрафах за отождествление ролей СССР и нацистской Германии

В апреле прошлого года Путин подписал законы, которые ужесточают возможное наказание за оправдание нацизма и оскорбление ветеранов до максимальных трех лет лишения свободы. Согласно закону, за осквернение символов воинской славы и памяти защитников Отечества или за публичное унижение ветеранов полагается наказание до 3 лет колонии или штраф до 3 млн руб. За реабилитацию нацизма отныне штраф повышается с 300 000 до 3 млн руб., а также грозят принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет.