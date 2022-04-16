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Путин подписал закон о штрафах за отождествление ролей СССР и нацистской Германии

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит для граждан штрафы до 5000 руб. или арест до 15 суток за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Юрлицам при повторном правонарушении будет грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток, следует из текста документа, опубликованного в субботу на портале правовой информации.

Новый закон дополнил Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) статьей о штрафах за нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления действий руководства, командования и военнослужащих СССР с действиями руководства и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран «оси» в ходе Второй мировой войны. Также нарушением будет считаться отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы, следует из документа.

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Госдума единогласно приняла законопроект в третьем чтении 6 апреля. В соответствии с документом за публичное высказывание с отождествлением «целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии» гражданам будет грозить штраф в размере от 1000 до 2000 руб. либо административный арест до 15 суток, юрлицам – штраф от 10 000 до 50 000 руб., должностным лицам – штраф от 2000 до 4000 руб.

Жестче будет санкция при повторном правонарушении: для юрлиц штраф составит от 50 000 до 100 000 руб., возможно и приостановление деятельности на срок до 90 суток, для граждан – штраф от 2500 до 5000 руб. или арест до 15 суток, для должностных лиц – штраф от 5000 до 20 000 руб. или дисквалификация от 6 до 12 месяцев.

В июле 2021 г. был принят закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», который предполагает запрет на отождествление роли СССР и нацистской Германии. Как отмечал партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, Россия трепетно относится к наследию Великой Отечественной войны, а «какое-либо отрицание результатов войны, исторических фактов, роли советского народа в борьбе с нацистской военной машиной или попытки близкого сопоставления даже действий наших воинов и нацистской Германии с законодательной точки зрения становятся недопустимыми».

Любой, кто будет нарушать диспозицию нормы, может быть подвергнут наказанию в пределах санкции статьи в законопроекте, считает Горбунов.

В апреле прошлого года Путин подписал законы, которые ужесточают возможное наказание за оправдание нацизма и оскорбление ветеранов до максимальных трех лет лишения свободы. Согласно закону, за осквернение символов воинской славы и памяти защитников Отечества или за публичное унижение ветеранов полагается наказание до 3 лет колонии или штраф до 3 млн руб. За реабилитацию нацизма отныне штраф повышается с 300 000 до 3 млн руб., а также грозят принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет.

Кроме того, пять лет лишения свободы грозят, если преступление совершено группой по предварительному сговору или с использованием СМИ или интернета. Максимальный штраф в таком случае увеличивается до 5 млн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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