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Госдума приняла закон о штрафах за отождествление ролей СССР и нацистской Германии

Ведомости

Госдума единогласно приняла в третьем чтении законопроект, который вводит административную ответственность за публичное отождествление действия руководства СССР и нацистской Германии. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. 

Законопроектом вводятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях. В соответствии с документом за публичное высказывание с отождествлением «целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии» гражданам будет грозить штраф в размере от 1 000 до 2 000 руб. либо административный арест до 15 суток. 

Штраф также будет грозить за отрицание »решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы», следует из законопроекта. 

При повторном нарушении предлагается: штраф для граждан на сумму от 2 500 руб. до 5 000 руб., либо административный арест до 15 суток. 

Ранее по теме: За отождествление СССР с нацистской Германией будут штрафовать

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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