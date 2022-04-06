Госдума приняла закон о штрафах за отождествление ролей СССР и нацистской Германии

Законопроектом вводятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях. В соответствии с документом за публичное высказывание с отождествлением «целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии» гражданам будет грозить штраф в размере от 1 000 до 2 000 руб. либо административный арест до 15 суток.