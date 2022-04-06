Госдума приняла закон о штрафах за отождествление ролей СССР и нацистской Германии
Госдума единогласно приняла в третьем чтении законопроект, который вводит административную ответственность за публичное отождествление действия руководства СССР и нацистской Германии. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Законопроектом вводятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях. В соответствии с документом за публичное высказывание с отождествлением «целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии» гражданам будет грозить штраф в размере от 1 000 до 2 000 руб. либо административный арест до 15 суток.
Штраф также будет грозить за отрицание »решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы», следует из законопроекта.
При повторном нарушении предлагается: штраф для граждан на сумму от 2 500 руб. до 5 000 руб., либо административный арест до 15 суток.