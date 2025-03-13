МЧС запретило россиянам пытаться сбивать дроны подручными средствами
МЧС рекомендовало гражданам не пытаться сбивать беспилотники подручными средствами. Об этом говорится в рекомендациях ведомства.
Также не следует приближаться к упавшим дронам и использовать вблизи них радиоаппаратуру, мобильные телефоны и устройства с GPS.
В случае падения беспилотника необходимо отойти на расстояние 100 м, укрыться за зданием или деревом, предупредить окружающих и срочно сообщить о происшествии по номеру 112.
МЧС также напомнило о запрете на съемку работы систем ПВО, моментов полета БПЛА, а также военной техники и инфраструктуры. Кроме того, не рекомендуется публиковать материалы о дронах в социальных сетях.
В ночь на 13 марта силы ПВО уничтожили 77 украинских беспилотников над шестью регионами РФ. Согласно информации, предоставленной Министерством обороны РФ, 30 дронов были успешно сбиты в Брянской области, а еще 25 – в Калужской области. Кроме того, по шесть БПЛА были уничтожены в Воронежской и Курской областях, а еще по пять – в Ростовской и Белгородской областях.
В Калужской области губернатор Владислав Шапша рассказал, что из-за падения дрона загорелось техническое здание промышленного предприятия в дзержинском районе, но огонь быстро потушили. Один из сотрудников там получил легкое ранение. Также после падения БПЛА повреждена вышка связи и линия электроснабжения в одном из районов.
Воронежский губернатор Александр Гусев сообщал, что после атаки БПЛА был поврежден один объект инфраструктуры, начался пожар, но, к счастью, обошлось без пострадавших.