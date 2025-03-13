Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

МЧС запретило россиянам пытаться сбивать дроны подручными средствами

Ведомости

МЧС рекомендовало гражданам не пытаться сбивать беспилотники подручными средствами. Об этом говорится в рекомендациях ведомства.

Также не следует приближаться к упавшим дронам и использовать вблизи них радиоаппаратуру, мобильные телефоны и устройства с GPS.

В случае падения беспилотника необходимо отойти на расстояние 100 м, укрыться за зданием или деревом, предупредить окружающих и срочно сообщить о происшествии по номеру 112.

МЧС также напомнило о запрете на съемку работы систем ПВО, моментов полета БПЛА, а также военной техники и инфраструктуры. Кроме того, не рекомендуется публиковать материалы о дронах в социальных сетях.

В ночь на 13 марта силы ПВО уничтожили 77 украинских беспилотников над шестью регионами РФ. Согласно информации, предоставленной Министерством обороны РФ, 30 дронов были успешно сбиты в Брянской области, а еще 25 – в Калужской области. Кроме того, по шесть БПЛА были уничтожены в Воронежской и Курской областях, а еще по пять – в Ростовской и Белгородской областях.

В Калужской области губернатор Владислав Шапша рассказал, что из-за падения дрона загорелось техническое здание промышленного предприятия в дзержинском районе, но огонь быстро потушили. Один из сотрудников там получил легкое ранение. Также после падения БПЛА повреждена вышка связи и линия электроснабжения в одном из районов.

Воронежский губернатор Александр Гусев сообщал, что после атаки БПЛА был поврежден один объект инфраструктуры, начался пожар, но, к счастью, обошлось без пострадавших.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных