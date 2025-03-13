МЧС запретило россиянам пытаться сбивать дроны подручными средствами

В ночь на 13 марта силы ПВО уничтожили 77 украинских беспилотников над шестью регионами РФ. Согласно информации, предоставленной Министерством обороны РФ, 30 дронов были успешно сбиты в Брянской области, а еще 25 – в Калужской области. Кроме того, по шесть БПЛА были уничтожены в Воронежской и Курской областях, а еще по пять – в Ростовской и Белгородской областях.