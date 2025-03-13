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Силы ПВО уничтожили 77 украинских БПЛА над шестью регионами России

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов над шестью регионами России, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Беспилотники были ликвидированы с 20:00 мск 12 марта до 6:36 мск 13 марта. Наибольшее количество сбитых БПЛА – 30 – пришлось на территорию Брянской области. Еще 25 беспилотников были нейтрализованы в небе над Калужской областью. По шесть БПЛА российские военные уничтожили над Курской и Воронежской областями и по пять – над Ростовской и Белгородской.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ночью БПЛА были перехвачены и уничтожены на территории дзержинского, хвастовичского, кировского, думиничского, мещовского и ульяновского районов. Из-за падения беспилотника загорелось техническое здание промышленного предприятия в дзержинском районе, пламя было оперативно ликвидировано. Легкое ранение получил один из сотрудников, ему оказали медпомощь. Кроме того, падение БПЛА привело к повреждению вышки связи и линии электроснабжения в хвастовичском районе.

Глава Воронежской области Александр Гусев сообщал вечером 12 марта, что БПЛА были уничтожены в двух южных районах региона. Был поврежден один объект инфраструктуры, начался пожар, на данный момент он ликвидирован. Обошлось без пострадавших.

Вечером 12 марта Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Калуги («Грабцево»), Волгограда («Гумрак») и Саратова («Гагарин»). В настоящее время работа аэропортов возобновлена, сообщал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

В ночь с 11 на 12 марта силы ПВО сбили 21 украинский БПЛА в небе над Россией, 12 из которых над территорией Брянской области. Два БПЛА были ликвидированы в небе над Курской областью и по одному – над Калужской областью и Крымом. Над акваторией Черного моря российские военные нейтрализовали пять беспилотников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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