Силы ПВО уничтожили 77 украинских БПЛА над шестью регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов над шестью регионами России, говорится в сообщении Минобороны РФ.
Беспилотники были ликвидированы с 20:00 мск 12 марта до 6:36 мск 13 марта. Наибольшее количество сбитых БПЛА – 30 – пришлось на территорию Брянской области. Еще 25 беспилотников были нейтрализованы в небе над Калужской областью. По шесть БПЛА российские военные уничтожили над Курской и Воронежской областями и по пять – над Ростовской и Белгородской.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ночью БПЛА были перехвачены и уничтожены на территории дзержинского, хвастовичского, кировского, думиничского, мещовского и ульяновского районов. Из-за падения беспилотника загорелось техническое здание промышленного предприятия в дзержинском районе, пламя было оперативно ликвидировано. Легкое ранение получил один из сотрудников, ему оказали медпомощь. Кроме того, падение БПЛА привело к повреждению вышки связи и линии электроснабжения в хвастовичском районе.
Глава Воронежской области Александр Гусев сообщал вечером 12 марта, что БПЛА были уничтожены в двух южных районах региона. Был поврежден один объект инфраструктуры, начался пожар, на данный момент он ликвидирован. Обошлось без пострадавших.
Вечером 12 марта Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Калуги («Грабцево»), Волгограда («Гумрак») и Саратова («Гагарин»). В настоящее время работа аэропортов возобновлена, сообщал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
В ночь с 11 на 12 марта силы ПВО сбили 21 украинский БПЛА в небе над Россией, 12 из которых над территорией Брянской области. Два БПЛА были ликвидированы в небе над Курской областью и по одному – над Калужской областью и Крымом. Над акваторией Черного моря российские военные нейтрализовали пять беспилотников.