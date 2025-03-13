Силы ПВО уничтожили 77 украинских БПЛА над шестью регионами России

В ночь с 11 на 12 марта силы ПВО сбили 21 украинский БПЛА в небе над Россией, 12 из которых над территорией Брянской области. Два БПЛА были ликвидированы в небе над Курской областью и по одному – над Калужской областью и Крымом. Над акваторией Черного моря российские военные нейтрализовали пять беспилотников.