Отпевание и погребение старца Илия возглавит патриарх Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит отпевание и погребение схиархимандрита Илия (Ноздрина) в Оптиной пустыни, говорится в сообщении в официальной группе монастыря в соцсети «В контакте».
Отпевание старца начнется в 12:00 18 марта, после окончания утреннего богослужения.
Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Афанасьевич Ноздрин) скончался в возрасте 93 лет ночью 15 марта. С 1989 г. он был духовным отцом братии Оптиной пустыни, а с 2009 г. старца избрали духовником патриарха Кирилла. Был возведен в сан архимандрита в апреле 2010 г. в кафедральном храме Христа Спасителя.