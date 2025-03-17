Отпевание и погребение старца Илия возглавит патриарх Кирилл

Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Афанасьевич Ноздрин) скончался в возрасте 93 лет ночью 15 марта. С 1989 г. он был духовным отцом братии Оптиной пустыни, а с 2009 г. старца избрали духовником патриарха Кирилла. Был возведен в сан архимандрита в апреле 2010 г. в кафедральном храме Христа Спасителя.