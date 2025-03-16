На 94 году жизни скончался духовник патриарха Кирилла
На 94 году жизни скончался схиархимандрит Илий (Ноздрин) – личный духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщается в официальной группе монастыря Оптина пустынь в соцсети «ВКонтакте».
«Просим молитв о упокоении новопреставленного схиархимандрита Илия», – говорится в сообщении.
Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Афанасьевич Ноздрин) родился 8 марта 1932 г. в селе Становой Колодезь Орловского района (сейчас – Орловской области) в крестьянской семье. В 1949 г. окончил среднюю школу в родном селе. Служил в армии, где старшина уговорил его вступить в комсомол. По возвращении домой сжег комсомольский билет. В 1958 г. окончил машиностроительный техникум в Серпухове.
В 1966 г. был пострижен в монашество. Позднее был последовательно рукоположен в сан иеродиакона и иеромонаха. С 1966 по 1976 гг. провел в Псково-Печерском монастыре, под влиянием книги о Силуане Афонском принял решение о поступлении в Пантелеимонов монастырь на Афоне.
В 1989 г. был призван в Россию и направлен в качестве духовника в восстанавливаемую Оптину пустынь. Настоятелем обители был пострижен в великую схиму с именем Илий (в честь одного из мучеников Севастийских). После Поместного собора 2009 г. был избран духовником своего сокурсника по Ленинградской духовной академии – новоизбранного патриарха Кирилла. Поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. 4 апреля 2010 г. в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве патриархом Кириллом был возведен в сан схиархимандрита.