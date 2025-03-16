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На 94 году жизни скончался духовник патриарха Кирилла

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На 94 году жизни скончался схиархимандрит Илий (Ноздрин) – личный духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщается в официальной группе монастыря Оптина пустынь в соцсети «ВКонтакте».

«Просим молитв о упокоении новопреставленного схиархимандрита Илия», – говорится в сообщении.

Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Афанасьевич Ноздрин) родился 8 марта 1932 г. в селе Становой Колодезь Орловского района (сейчас – Орловской области) в крестьянской семье. В 1949 г. окончил среднюю школу в родном селе. Служил в армии, где старшина уговорил его вступить в комсомол. По возвращении домой сжег комсомольский билет. В 1958 г. окончил машиностроительный техникум в Серпухове.

В 1966 г. был пострижен в монашество. Позднее был последовательно рукоположен в сан иеродиакона и иеромонаха. С 1966 по 1976 гг. провел в Псково-Печерском монастыре, под влиянием книги о Силуане Афонском принял решение о поступлении в Пантелеимонов монастырь на Афоне.

В 1989 г. был призван в Россию и направлен в качестве духовника в восстанавливаемую Оптину пустынь. Настоятелем обители был пострижен в великую схиму с именем Илий (в честь одного из мучеников Севастийских). После Поместного собора 2009 г. был избран духовником своего сокурсника по Ленинградской духовной академии – новоизбранного патриарха Кирилла. Поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. 4 апреля 2010 г. в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве патриархом Кириллом был возведен в сан схиархимандрита.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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