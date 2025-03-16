На 94 году жизни скончался духовник патриарха Кирилла

В 1989 г. был призван в Россию и направлен в качестве духовника в восстанавливаемую Оптину пустынь. Настоятелем обители был пострижен в великую схиму с именем Илий (в честь одного из мучеников Севастийских). После Поместного собора 2009 г. был избран духовником своего сокурсника по Ленинградской духовной академии – новоизбранного патриарха Кирилла. Поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. 4 апреля 2010 г. в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве патриархом Кириллом был возведен в сан схиархимандрита.