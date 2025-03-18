Самолет с 15 пассажирами рухнул в море в Гондурасе
В Гондурасе упал в море самолет Jetstream 32, на его борту были 15 пассажиров и два члена экипажа. Об этом говорится в коммюнике агентства гражданской авиации страны, опубликованном в соцсети X.
Авиакатастрофа произошла в 18:18 17 марта (3:18 18 марта мск). Отмечается, что самолет выполнял коммерческий рейс из Роатана в Ла-Сейбу.
«По предварительным данным, через несколько секунд после взлета самолет рухнул в море», – говорится в сообщении.
Tiempo пишет со ссылкой на губернатора Роатана Уго Солера, что в авиакатастрофе погибли не менее шести человек. Уточняется также, что самолет принадлежит авиакомпании Lanhsa. Некоторые раненые доставлены в больницу. На месте работают спасатели.
14 марта самолет Boeing 737-800 авиакомпании American Airlines загорелся в международном аэропорту Денвера. CNN сообщал, что десяткам пассажиров пришлось стоять на крыле при эвакуации. На борту самолета, который летел в аэропорт «Даллас/Форт-Уэрт» из Колорадо-Спрингса, было 172 пассажира и шесть членов экипажа. Рейс перенаправили в Денвер после того, как экипаж сообщил о «вибрации двигателя».