Самолет с 15 пассажирами рухнул в море в Гондурасе

14 марта самолет Boeing 737-800 авиакомпании American Airlines загорелся в международном аэропорту Денвера. CNN сообщал, что десяткам пассажиров пришлось стоять на крыле при эвакуации. На борту самолета, который летел в аэропорт «Даллас/Форт-Уэрт» из Колорадо-Спрингса, было 172 пассажира и шесть членов экипажа. Рейс перенаправили в Денвер после того, как экипаж сообщил о «вибрации двигателя».