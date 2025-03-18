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Самолет с 15 пассажирами рухнул в море в Гондурасе

Ведомости

В Гондурасе упал в море самолет Jetstream 32, на его борту были 15 пассажиров и два члена экипажа. Об этом говорится в коммюнике агентства гражданской авиации страны, опубликованном в соцсети X.

Авиакатастрофа произошла в 18:18 17 марта (3:18 18 марта мск). Отмечается, что самолет выполнял коммерческий рейс из Роатана в Ла-Сейбу.

«По предварительным данным, через несколько секунд после взлета самолет рухнул в море», – говорится в сообщении.

Tiempo пишет со ссылкой на губернатора Роатана Уго Солера, что в авиакатастрофе погибли не менее шести человек. Уточняется также, что самолет принадлежит авиакомпании Lanhsa. Некоторые раненые доставлены в больницу. На месте работают спасатели.

14 марта самолет Boeing 737-800 авиакомпании American Airlines загорелся в международном аэропорту Денвера. CNN сообщал, что десяткам пассажиров пришлось стоять на крыле при эвакуации. На борту самолета, который летел в аэропорт «Даллас/Форт-Уэрт» из Колорадо-Спрингса, было 172 пассажира и шесть членов экипажа. Рейс перенаправили в Денвер после того, как экипаж сообщил о «вибрации двигателя».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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