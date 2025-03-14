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Пассажиры загоревшегося в США самолета стояли на крыле при эвакуации

Ведомости

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании American Airlines загорелся в международном аэропорту Денвера, десяткам пассажиров пришлось стоять на крыле при эвакуации, сообщает CNN.

Один из двигателей Boeing 737-800 загорелся вечером 13 марта. Самолет следовал в аэропорт «Даллас/Форт-Уэрт» из Колорадо-Спрингса, на его борту было 172 пассажира и шесть членов экипажа. По данным федерального управления гражданской авиации (FAA) США, рейс был перенаправлен в Денвер после того, как экипаж сообщил о «вибрации двигателя».

Отмечается, что двигатель загорелся «после приземления и во время руления к выходу на посадку». FAA проводит расследование.

На кадрах с места происшествия видно, как пассажиры в сильном дыму покидают самолет и стоят на крыле. 12 человек были доставлены в медучреждение с незначительными травмами.

17 февраля самолет CRJ900 Endeavor Air (дочерняя компания Delta Air Lines) перевернулся при посадке в аэропорту Пирсон в Торонто из-за сильного ветра после снежной бури. Пострадали 18 человек. Воздушное судно выполняло рейс из Миннеаполиса, на его борту были 76 пассажиров и четыре члена экипажа. Канадские власти заявляли, что намерены расследовать причину крушения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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