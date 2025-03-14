Пассажиры загоревшегося в США самолета стояли на крыле при эвакуации

Один из двигателей Boeing 737-800 загорелся вечером 13 марта. Самолет следовал в аэропорт «Даллас/Форт-Уэрт» из Колорадо-Спрингса, на его борту было 172 пассажира и шесть членов экипажа. По данным федерального управления гражданской авиации (FAA) США, рейс был перенаправлен в Денвер после того, как экипаж сообщил о «вибрации двигателя».