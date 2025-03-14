Пассажиры загоревшегося в США самолета стояли на крыле при эвакуации
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании American Airlines загорелся в международном аэропорту Денвера, десяткам пассажиров пришлось стоять на крыле при эвакуации, сообщает CNN.
Один из двигателей Boeing 737-800 загорелся вечером 13 марта. Самолет следовал в аэропорт «Даллас/Форт-Уэрт» из Колорадо-Спрингса, на его борту было 172 пассажира и шесть членов экипажа. По данным федерального управления гражданской авиации (FAA) США, рейс был перенаправлен в Денвер после того, как экипаж сообщил о «вибрации двигателя».
Отмечается, что двигатель загорелся «после приземления и во время руления к выходу на посадку». FAA проводит расследование.
На кадрах с места происшествия видно, как пассажиры в сильном дыму покидают самолет и стоят на крыле. 12 человек были доставлены в медучреждение с незначительными травмами.
17 февраля самолет CRJ900 Endeavor Air (дочерняя компания Delta Air Lines) перевернулся при посадке в аэропорту Пирсон в Торонто из-за сильного ветра после снежной бури. Пострадали 18 человек. Воздушное судно выполняло рейс из Миннеаполиса, на его борту были 76 пассажиров и четыре члена экипажа. Канадские власти заявляли, что намерены расследовать причину крушения.