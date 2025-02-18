Reuters: в инциденте с перевернувшимся в Торонто самолетом пострадали 18 человек
В инциденте с самолетом Delta Air Lines, который перевернулся при посадке в аэропорту Пирсон в Торонто, пострадали 18 из 80 человек, находившихся на борту. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По словам представителя канадской службы санитарной авиации, три человека, включая ребенка, получили серьезные травмы. Еще 15 пострадавших были доставлены в больницы, некоторые из них уже отпущены домой.
17 февраля самолет CRJ900, принадлежащий Endeavor Air (дочерняя компания Delta Air Lines), перевернулся при посадке из-за сильного ветра после снежной бури. На борту, выполнявшем рейс из Миннеаполиса, находились 76 пассажиров и четыре члена экипажа. Канадские власти заявили, что будут расследовать причину крушения.
По данным CBC, ранее в день авиакатастрофы в аэропорту заявляли, что ожидают трудности в течение дня, так как из-за снегопада произошла масса задержек и отмен рейсов. После инцидента Пирсон приостановил все вылеты и прием самолетов. Ограничения на полеты в аэропорту уже сняты, но, по данным Reuters, в течение следующих нескольких дней возможны перебои в работе и задержки рейсов, так как две взлетно-посадочные полосы остаются закрытыми для проведения расследования.