Reuters: в инциденте с перевернувшимся в Торонто самолетом пострадали 18 человек

По данным CBC, ранее в день авиакатастрофы в аэропорту заявляли, что ожидают трудности в течение дня, так как из-за снегопада произошла масса задержек и отмен рейсов. После инцидента Пирсон приостановил все вылеты и прием самолетов. Ограничения на полеты в аэропорту уже сняты, но, по данным Reuters, в течение следующих нескольких дней возможны перебои в работе и задержки рейсов, так как две взлетно-посадочные полосы остаются закрытыми для проведения расследования.