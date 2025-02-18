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Reuters: в инциденте с перевернувшимся в Торонто самолетом пострадали 18 человек

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В инциденте с самолетом Delta Air Lines, который перевернулся при посадке в аэропорту Пирсон в Торонто, пострадали 18 из 80 человек, находившихся на борту. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам представителя канадской службы санитарной авиации, три человека, включая ребенка, получили серьезные травмы. Еще 15 пострадавших были доставлены в больницы, некоторые из них уже отпущены домой.

17 февраля самолет CRJ900, принадлежащий Endeavor Air (дочерняя компания Delta Air Lines), перевернулся при посадке из-за сильного ветра после снежной бури. На борту, выполнявшем рейс из Миннеаполиса, находились 76 пассажиров и четыре члена экипажа. Канадские власти заявили, что будут расследовать причину крушения.

По данным CBC, ранее в день авиакатастрофы в аэропорту заявляли, что ожидают трудности в течение дня, так как из-за снегопада произошла масса задержек и отмен рейсов. После инцидента Пирсон приостановил все вылеты и прием самолетов. Ограничения на полеты в аэропорту уже сняты, но, по данным Reuters, в течение следующих нескольких дней возможны перебои в работе и задержки рейсов, так как две взлетно-посадочные полосы остаются закрытыми для проведения расследования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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