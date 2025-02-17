В аэропорту Торонто при посадке перевернулся самолет

29 января самолет, летевший из Уичито (штат Канзас, США), потерпел крушение в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана при заходе на посадку в результате столкновения в воздухе с вертолетом. После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак. На борту лайнера были 64 человека, в вертолете находились три члена экипажа. Все они погибли.