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В аэропорту Торонто при посадке перевернулся самолет

Ведомости

Борт Delta Airlines, летевший из Миннеаполиса, потерпел крушение в аэропорту Торонто. Телеканал CBC со ссылкой на предоставленную пассажиром фотографию сообщает, что борт перевернулся при посадке.

По данным аэропорта Пирсон, все восемь человек, летевших в самолете, найдены, степень их травм уточняется. Телеканал CTV сообщает также, что, по предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа выжили.

Ранее 17 февраля в аэропорту заявили, что ожидают трудности в течение дня, поскольку из-за снегопада в прошедшие выходные произошла масса задержек и отмен рейсов, отмечает CBC. Сейчас Пирсон приостановил все вылеты и прием самолетов.

29 января самолет, летевший из Уичито (штат Канзас, США), потерпел крушение в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана при заходе на посадку в результате столкновения в воздухе с вертолетом. После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак. На борту лайнера были 64 человека, в вертолете находились три члена экипажа. Все они погибли. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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