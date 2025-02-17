В аэропорту Торонто при посадке перевернулся самолет
Борт Delta Airlines, летевший из Миннеаполиса, потерпел крушение в аэропорту Торонто. Телеканал CBC со ссылкой на предоставленную пассажиром фотографию сообщает, что борт перевернулся при посадке.
По данным аэропорта Пирсон, все восемь человек, летевших в самолете, найдены, степень их травм уточняется. Телеканал CTV сообщает также, что, по предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа выжили.
Ранее 17 февраля в аэропорту заявили, что ожидают трудности в течение дня, поскольку из-за снегопада в прошедшие выходные произошла масса задержек и отмен рейсов, отмечает CBC. Сейчас Пирсон приостановил все вылеты и прием самолетов.
29 января самолет, летевший из Уичито (штат Канзас, США), потерпел крушение в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана при заходе на посадку в результате столкновения в воздухе с вертолетом. После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак. На борту лайнера были 64 человека, в вертолете находились три члена экипажа. Все они погибли.